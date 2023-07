Las primeras reacciones a la nueva camiseta del Barça: "Hay que ganar de blanco al Madrid de Mbappé"

El club azulgrana ha presentado su nueva indumentaria blanca como segunda equipación para la temporada 23/24 Las primeras reacciones de aficionados y personalidades no han tardado en llegar

El Barça ha hecho oficial la que será su segunda equipación para la temporada 23/24. Una camiseta blanca impoluta que hace homenaje a Johan Cruyff, que vistió la última camiseta de este color como azulgrana en la década de los 70.

En este sentido, las reacciones a la nueva camiseta no han tardado en llegar. El blanco impoluto que representa ha despertado mucha polémica por su imparable parecido al color del eterno rival.

De esta manera, SPORT ha podido hablar con Julio Salinas, histórico jugador del club, que ha opinado sobre el color. “No me mola el blanco", ha sido su primera reacción en los micrófonos de David Bernabéu. Aún así, ha deslizado una posibilidad que podrían firmar todos los culés. "Hay que ganar un liga y una Champions de blanco y, si puede ser, contra el Madrid de Mbappé. ¿Te imaginas?", afirmó.

Además, otros aficionados también han opinado sobre la nueva e innovadora camiseta. “La camiseta está bien, pero no me la voy a comprar. Blanca, jamás”, dejando claro que el blanco de la indumentaria no acaba de convencer a muchos barcelonistas.

A pesar de eso, Juli Guiu, vicepresidente del Barça, se ha mostrado esperanzado con los ingresos que puede llegar a provocar la nueva elástica. “La camiseta va a ser un 'pepinazo', un súper éxito”, admitió. Al mismo tiempo, entiende la consoversia que puede llegar a acarrear. “Es lógico que genere polémica, pero la camiseta es preciosa y quién la ubique en la historia del club sabe que este es un gran lanzamiento”, concluyó.