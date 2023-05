Los preferidos de Xavi

El de Terrassa ve a Zubimendi, Amrabat y Guiso como posibles recambios de Busquets Quien más se acerca, sin embargo, es Rúben Neves, un fichaje de club

Sergio Busquets anunció el pasado miércoles que dejará el Barça a final de temporada tras quince años en el primer equipo. Reemplazar al de Badía es imposible, pero el club blaugrana deberá fichar a un jugador para ocupar su posición.

En este sentido, la llegada de Rúben Neves parece cada vez más clara porque el portugués se ha convertido en un fichaje de club, necesario para que se puedan realizar otras operaciones y poder completar un puzzle veraniego que haga más competitiva la plantilla de Xavi.

El de Terrassa, sin embargo, no esconde que el portugués no es el jugador a quien desea como relevo del capitán. Xavi tiene otra lista con tres nombres: Zubimendi, Amrabat y Guido Rodríguez.

El favorito

Zubimendi, centrocampista de la Real Sociedad, es el jugador a quien el técnico azulgrana ve más parecido con Busquets. Tiene contrato hasta el 2027 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que el club vasco no quiere negociar. En el Barça, no ven claro hacer una gran inversión en un futbolista todavía joven y que no ha explotado todavía.

Amrabat, por su parte, fue una de las sensaciones del pasado Mundial. El marroquí ya fue tentado por el Barça en invierno, pero la Fiorentina no quiso ni oír hablar de una posible salida de su jugador. Xavi valora que sabe guardar muy bien la posición y que ocupa mucha parcela de campo, pero los 40 millones que podría costar han enfriado el interés por un jugador que en invierno incluso no se presentó a un entrenamiento para forzar su salida.

Guido, jugador del Betis | MOVISTAR FÚTBOL

Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina, es el tercero de la lista de Xavi. Al técnico egarense le gusta el jugador del Betis porque guarda bien la posición y llega también bien a posiciones ofensivas. Tiene contrato hasta el 2024 y no ha renovado, pero el Barça no ha contactado ni con él ni con el club andaluz.

Zubimendi, Amrabat y Guido son los favoritos de Xavi para reforzar el medio centro, aunque Rúben Neves, un fichaje más de club, parece que acabará siendo el elegido.