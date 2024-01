¡Portazo de Xavi al mercado de fichajes!

Xavi Hernández echó freno de mano a los que esperaban que el Barça se puediera reforzar más en este mercado de fichajes. El técnico azulgrana, conocedor de la delicada situación económica del club y de las dificultades con el fair play financiero, reconoció que no ha hablado con más futbolistas para que se unan a su proyecto.

El técnico, que en estos días ha visto como algunos nombres se relacionaban con la entidad barcelonista, cerró por el momento cualquier opción a la incorporación de nombres como Aleix Garcia, su preferido para ocupar la vacante de Gavi en el centro del campo: "Me gusta el perfil de Aleix Garcia, pero no he hablado con él ni con nadie, vamos a ver con el Fairplay lo que podemos hacer", comentó resignado a los micrófonos.

Pese al momento complicado de las arcas barcelonistas, Xavi aseguró que está en contacto permanente con la dirección deportiva: "Estoy en contacto con el Presidente y con Deco, vamos a ver qué podemos hacer", puntualizó.

Sobre los grandes nombres del mercado, como Mbappé y Haaland, Xavi no quiso ni dejar abierta la mínima posibilidad: "Con los que tengo, ya tengo que lidiar. Ahora no estamos para pensar en este tipo de fichajes, no tenemos esta situación privilegiada a nivel económico".

Tampoco se quiso mojar por jóvenes talentos como Messinho, cuyo nombre se ha relacionado con el Barça en más de una ocasión: "Los he visto muy poco. En estos momentos no estamos pendientes de estos jugadores".

Sin embargo, el técnico insistió en la necesidad de no pensar en nombres y centrarse en "lo nuestro, en competir esta Liga que tenemos complicada".