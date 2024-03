El plan del Barça con Noah Darvich

Protagonismo 'in crescendo' para Noah Darvich en el Barça Atlètic. El jovencísimo jugador germano (17 años) está cada vez más rodado en una categoría tan exigente como es la Primera RFEF. Su integración está yendo 'piano piano'. País nuevo, nueva vida. Idioma, cultura. Viviendo en La Masia. Cambio radical para el ex del Friburgo, que se ha ido adaptando progresivamente y que ha ganado mucha soltura, tanto con el castellano como sobre el campo.

Tanto es así que su protagonismo con Rafa Márquez ha cambiado mucho en las últimas semanas. Al principio participaba poco. Apenas una titularidad, de hecho, en 2023 con el filial azulgrana. Sí pudo foguearse más con el juvenil en la Youth League. Y en una Copa del Mundo sub'17 en la que ejerció de capitán con Alemania y que supuso un antes y un después para él en la temporada.

GANÁNDOSE A MÁRQUEZ

Una vez de regreso de Indonesia y en dinámica de nuevo plena con el cuadro azulgrana, Darvich fue acumulando minutos hasta que Márquez le dio la primera titularidad de 2024 en Fuenlabrada. Buenos 70 minutos y, a partir de ahí, escalando. Ganando en confianza y en rendimiento. Entendiéndose cada vez mejor con sus compañeros.

Noah Darvich, durante el Cuatro Naciones en el Pinatar Arena / iff.images

45 minutos frente al Logroñés, titular contra el Sabadell. Y estreno goleador frente al Teruel el pasado 16 de marzo (con el filial, puesto que ya había marcado en la Youth League). Enlaza dos encuentros completos seguidos (el mencionado de Teruel y antes contra el Sestao) y en este parón marcó su primer tanto con la sub'18 germana.

PENDIENTES DEL ASCENSO

Hasta ahora, Xavi no ha considerado citarlo para ningún partido del primer equipo. Sí ha subido a entrenar más de una vez. Será importante si el Barça Atlètic logra o no el ascenso para definir su futuro el próximo curso (otros futbolistas están en la misma situación). El caso es que el futbolista no seguirá jugando en Primera RFEF en caso de no conseguirlo.

La Segunda División se antoja como un buen trampolín para él. Además, en caso de seguir su entorno exigiría hacer pretemporada con el primer equipo. Veremos también el escenario con el nuevo entrenador o si sigue Xavi. Varios interrogantes, pero de momento, centrado en acabar bien este curso y continuar esa progresión.