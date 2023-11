Pjanic: "Pedri hará una gran carrera en el Barça"

El centrocampista bosnio, con pasado azulgrana se deshace en elogios hacia el jugador canario "Me gusta mucho, es un gran talento. Es humilde, trata siempre de mejorar"

Miralem Pjanic apura sus últimos años en activo en las filas del Sharjah, un equipo de la Pro League de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tiene 33 años y recientemente intervino en el podcast de Aperibiza. Repasó algunos capítulos de su carrera y elogió al azulgrana Pedri, a quien auguró "una gran carrera en el Barça".

Pjanic defendió la camiseta azulgrana la temporada 2020-21 y coincidió con el centrocampista canario, que debutó precisamente en esa campaña con 17 años. El internacional bosnio aseguró que "un jugador que me gusta mucho es Pedri, es un gran talento. Lo conozco desde que pasé por el Barça. Es humilde, trata siempre de mejorar. Pienso que hará una gran carrera en el Barça", dijo.

Aseguró que no está arrepentido por haber fichado por el Barça pese a no cuajar en el Camp Nou porque "fichar por el Barça fue dar un paso más en mi carrera. En la vida hay que buscar motivaciones, es muy importante, porque estar en una zona de confort es una cosa siempre, pero no es bueno".

Pjanic, en un momento de su intervención en el podcast de Aperibiza | Podcast de Aperibiza

También reconoció que el gol más bonito e importante que anotó en su carrera, seguramente, fue el que anotó con la camiseta del Olympique de Lyon la temporada 2009-10: "Lo marqué contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tenía 19 años y en el Madrid jugaban Cristiano Ronaldo, Kaká, Raúl, Van der Vaart... Los eliminamos en octavos de final de la Champions League. Increíble".

Sobre el futuro, Pjanic aseguró que seguirá vinculado al fútbol, aunque no precisó en qué ocupación: "Podréis verme de entrenador, dirigente, depende... El fútbol es algo que amo, que conozco, que me apasiona. Quiero transmitir todo lo que he vivido a los jóvenes".