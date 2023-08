Piqué, sobre el 'Se queda': "Se nos fue de las manos"

El exjugador del Barça le explicó a Ibai Llanos el origen de la ya legendaria publicación con Neymar... que no se cumplió "Sabía que se iba al cien por cien, pero era muy tarde, quedaba muy poco de mí... y se nos fue un poco de las manos", señala Piqué

Generador de debates y de polémicas como pocos en el mundo del fútbol, Gerard Piqué también está en la historia de las redes sociales. Uno de sus 'hits' fue el ya legendario 'Se queda' junto a Neymar, quien pocos días más tarde contradecía el mensaje saliendo con destino al PSG.

Ahora, el que fue central del Barça ha explicado el origen del famoso tuit, desde aquel mismo día carne de 'meme', en una charla con su íntimo amigo Ibai Llanos.

El diálogo entre ambos no tiene desperdicio:

Ibai -¿Cuál fue el origen del famoso 'Se queda' con Neymar?

Piqué -Tú lo sabes y quieres que lo explique. Una noche en Nueva York, creo que estábamos... Pues se nos fue un poco de las manos.

I.- ¿Pero tú ya sabias que se iba al PSG?

P.- Cien por cien.

I.- ¿Sabías que se iba al PSG y subiste un tuit diciendo que 'se queda'?

P.- En ese momento quedaba poco yo, quedaba poco de mí... Era una hora bastante avanzada.

I.- O sea, sabes que se va y tú pones esa foto...

P.- Estás en un estado en que no... Y le dices 'te quedas', venga, va, pim, pam, y luego te das cuenta de lo que has subido y dices 'Hostia, la madre que me parió (sic)'. Sí, sí, fue así.

Sin duda, un momento irrepetible en la historia del Barça.