Neymar, un fichaje más allá de lo de deportivo

Desde hace ya varios años, Neymar se ha convertido en protagonista asiduo de los veranos blaugrana. Desde su fuga al PSG, no ha habido mercado en el que no se le haya relacionado con el Barça dejando bastante claro que el brasileño siempre se ha arrepentido de su decisión de marcharse en la que se convirtió en la operación más cara de la historia del fútbol. Y Neymar vuelve a estar aquí. Esta vez sí que el atacante va a salir de París porque él no desea seguir y porque en el PSG entienden que su relación de conveniencia no da para más. Y el brasileño sueña con venir al Barça para jugar su último año al más alto nivel antes de pasar a alguna liga exótica en la que su glamour seguro que no pasará desapercibido.

Hablar de Neymar y el Barça suscita debates intensos. Desde que su nombre volvió a relacionarse con el equipo blaugrana han surgido defensores y detractores sobre su regreso lo que viene a confirmar que su fichaje va más allá de lo deportivo. Neymar genera amor y odio entre la afición blaugrana, pero este tipo de decisiones- si la operación es posible- deben tomarse desde la frialdad y la oportunidad del momento. Es muy difícil que Neymar vuelva, pero es evidente que hay una ventana de oportunidad que el Barça podría fichar.

Con lo que cobra el brasileño, su único destino posible sería Arabia Saudí y parece que el brasileño estaría dispuesto a partir siempre que le dejasen un año prestado en el Barça. Si todo cuadrase, el club blaugrana debería deliberar sobre ello. Ya queda claro que el cuerpo técnico no acaba de verlo, pero deportivamente sus números en el PSG demuestran que sigue siendo uno de los mejores del mundo y, mediáticamente, su presencia ayudaría muchísimo en el año de destierro a Montjuïc. Se viene culebrón, otro año más, y no descarten nada. Porque en este Barça, hasta finales de agosto pueden pasar muchas cosas.