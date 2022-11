Piqué apunta a titular en su adiós al Camp Nou

En el entrenamiento no estaban ni Koundé ni Eric Garcia y Christensen vuelve después de una lesión Después de su anuncio, se ha visto un Piqué animado y sonriente en la sesión preparatoria

Gerard Piqué tiene muchos números de salir como titular en su último partido en el Camp Nou. La decisión estará en las manos de Xavi Hernández pero también hay que tener en cuenta que en la plantilla hay jugadores lesionados, sobre todo en la misma posición en la que juega el segundo capitán azulgrana. En la sesión de esta mañana, por ejemplo, no han estado presentes (como mínimo en el primer cuarto de hora) ni Jules Koundé ni Eric Garcia, que acabaron con molestias en el partido contra el Valencia en Mestalla. No jugaron en la despedida de la Champions ante el Viktoria Plzen y si hoy no entrenan parece poco probable que puedan jugar ante el Almería.

Ante este escenario, Piqué se mantendría como titular en el equipo y podría formar pareja con Marcos Alonso o Christensen, que sí que ha entrenado con normalidad. El central de la Bonanova, en ese caso, tendría la mejor de las despedidas pues lo haría jugando de inicio y con un Camp Nou entregando y se supone que lleno hasta la bandera. Prácticamente ya no quedan entradas para el partido.

Hoy por la mañana, el primer equipo se ha hecho la fotografía oficial junto con el presidente Joan Laporta en el Camp Nou. Después del anuncio de Piqué era interesante saber cómo sería la primera reacción de sus compañeros, que muchos de ellos se enteraron de la noticia ayer mismo. Piqué los ha ido saludando y después en el entrenamiento se le ha visto sonriendo y muy animado. Daba la sensación que el central se había liberado después de unos meses complicados para él, en que no ha tenido demasiadas oportunidades de jugar y cuando lo ha hecho no ha estado en su mejor nivel, lo que le ha acarreado algunas críticas. Hasta tuvo que escuchar como algún sector de la grada lo silbaba, un hecho que puede que haya influido en su decisión de colgar las botas en medio de la temporada y no al final.

En el rondo de hoy, le ha tocado con un grupo en el que estaban Ansu Fati, Frenkie de Jong, Marcos Alonso, Ousmane Dembélé, Raphinha, Christensen, Busquets y Jordi Alba. Del filial estaban entrenando Chadi Riad, Marc Casadó, Fabio Blanco y Rosanas.