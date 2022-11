El Athletic no se plantea negociar un traspaso de Íñigo Martínez con el Barça

El club vasco está intentando su renovación aunque el futbolista prioriza vestir de blaugrana El Barça solo contemplaría avanzar su fichaje si las condiciones económicas son muy buenas

La salida de Gerard Piqué ha provocado un auténtico terremoto deportivo en el Barça. El ahorro en masa salarial será importante, pero también deja una vacante en la posición de central y el área deportiva está estudiando la situación para este final de temporada. El club blaugrana tenía en su hoja de ruta incorporar a Íñigo Martínez en verano a coste cero y solo se plantearía avanzar la operación si las condiciones económicas son muy favorables. Y parece que no lo serán porque el Athletic no tiene la mínima intención de negociar un traspaso en los próximos meses y menos por una cantidad baja.

El Barça juega con ventaja en el caso de Íñigo Martínez ya que el futbolista desea cambiar de aires y ve con muy buenos ojos la opción de vestir de blaugrana para iniciar un nuevo ciclo deportivo. En verano ya dio el OK a su traspaso, pero el fichaje fue imposible porque el Athletic se remitió a su cláusula de rescisión. Ahora, el club vasco tendría la opción de ingresar algún dinero a seis meses de la finalización de su contrato, pero se mantiene firme por convicción.

De hecho, el club vasco sigue negociando la renovación del central aunque ve casi imposible que se pueda llegar a un acuerdo. Sus dirigentes ya dejaron claro que solo quieren a jugadores que deseen estar en el Athletic y son conscientes de que Íñigo Martínez está hablando con el Barça y en enero podría firmar ya contrato para recalar en el Camp Nou a partir de junio.

El Barça no está por la labor de pagar por un futbolista que tendrá libre en seis meses. El presidente, Joan Laporta, ya se negó a avanzar la operación de Eric Garcia cuando era candidato a la presidencia con el argumento de que era un gasto que no se podía permitir si ya había un acuerdo para tener al exjugador del City a coste cero. La misma premisa sigue vigente en el club aunque todo dependerá de que no haya percances en la línea defensiva. El club blaugrana solo valoraría avanzar esta operación en caso de fuerza mayor por alguna lesión importante de alguno de sus centrales.

El equipo blaugrana cuenta, a día de hoy, con cuatro centrales: Koundé, Araujo, Christensen y Eric Garcia deberían ser suficientes para finalizar la temporada con garantías y, además, Marcos Alonso ha jugado en esa posición cuando se le ha necesitado y lo ha hecho con solvencia. Si no pasa nada extraño, Íñigo llegará a partir de junio gratis y será el único central que recale para el próximo proyecto deportivo.