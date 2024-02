Coutinho: "Flick o Klopp son buenas opciones para cualquier equipo del mundo"

Philippe Coutinho lleva seis meses en Qatar. Juega en el Al-Duhail de la liga quatarí cedido por el Aston Villa. Se le ve contento, distendido, sin presión, tranquilo. Es lo que comporta jugar en una Liga menor, sin atención mediática y rodeado del lujo que ofrecen en países como Qatar donde están apostando por fichar a jugadores de renombre a base de talonario.

El futbolista brasileño nos atiende en Doha antes del entrenamiento. No tenemos mucho tiempo porque coincide con el día que el Ministro de Deportes de Qatar se ha desplazado al estadio para homenajear a los jugadores del Al-Duhail que se proclamaron campeones de la Copa Asia con la selección. Pero le robamos unos minutos.

¿Cómo va todo en Qatar? Gracias por recibirnos

Todo bien por aquí. Encantado de estar con vosotros en Doha

¿Te ha sorprendido el fútbol catarí?

Sí, es un fútbol muy divertido, hay muy buenos jugadores. Qatar acaba de ganar la Copa de Asia así que están todos muy motivados y está todo muy bien por aquí.

Tu estás aquí hasta final de temporada. ¿Cuál crees que va a ser tu futuro cuando acabe la cesión del Aston Villa? ¿volverás a la Premier?

No lo sé. Quiero solo vivir el momento, disfrutar de mis compañeros, de mi equipo (Al-Duhail), ayudarlos en lo que pueda y disfrutar del fútbol aquí.

Mi nombre siempre sale en los periódicos donde hablan de todas las maneras, bien, mal… intento no mirarlos y solo estoy preocupado en hacer bien mi trabajo y disfrutar.

¿Contemplarías jugar con Messi en el Inter de Miami?

Como te he dicho solo pienso en el momento. Quiero estar bien, prepararme bien, hacer buenos partidos, disfrutar del fútbol. Del futuro nunca sabemos que va a pasar. Mi nombre siempre sale en los periódicos donde hablan de todas las maneras, bien, mal… intento no mirarlos y solo estoy preocupado en hacer bien mi trabajo y disfrutar.

Coutinho, el día de su presentación con el Al-Duhail / Al-Duhail

¿Sigues la actualidad del Barça?

Sí, me gusta mirar los partidos de fútbol.

¿Qué crees que ha pasado con Xavi? ¿Consideras que ha tomado una buena decisión anunciando que se va a final de temporada?

No lo sé, pero lo que puedo hablar de Xavi es que ha sido un grandísimo jugador, un gran entrenador aunque he coincidido un corto tiempo con él. En el club están haciendo una reformulación, pero seguramente el Barça siempre estará entre los grandes.

¿Flick o Klopp para el Barça? Cualquier opción de estas diría que es muy buena para cualquier equipo del mundo.

Parece que el Barça busca un entrenador de la línea alemana. Tu has jugado bajo las órdenes de Hansi Flick y Jurgen Kloop. ¿Serían buenos entrenadores para el Barça? ¿Cuál de ellos mejor?

Son dos grandes entrenadores. He entrenado con los dos y la verdad es que tenía muy buena relación con ellos y sus equipos siempre han jugado muy bien. Cualquier opción de estas diría que es muy buena para cualquier equipo del mundo.

Coutinho en el partido disputado este domingo ante el Al Arabi / Al-Duhail

Pero en el Barça se requiere un tipo de juego muy concreto. ¿Crees que encajarían?

No lo sé, pero cada uno se adapta. Los entrenadores también se adaptan a la forma de jugar del club. Estamos hablando de dos grandes entrenadores que encajarían en cualquier equipo del mundo. El fútbol está siempre cambiando, siempre hay nuevas formas de jugar y creo que son dos grandísimos entrenadores esto es todo lo que puedo decir.

En el Barça no salieron las cosas como esperaba, pero lo intenté todo, siempre he sido muy profesional y no me arrepiento de nada.

¿En algún momento te has arrepentido de ir al Barça?

No. En ningún momento. Las cosas no salieron como yo me imaginaba, como las personas esperaban, como yo esperaba porque yo soy el primero en exigirme en el campo, me digo que tengo que dar más en el campo, etc… Yo lo intenté todo, siempre he sido muy profesional y no me arrepiento de nada. Siempre fue mi sueño jugar en el Barça y fui allí, disfruté, pude conocer a muchas personas, ganar títulos y estará siempre en la historia de mi vida.

¿Si pudieras tirar atrás, qué cambiarías de lo que hiciste tu en el Barça?

Nada. No cambiaría nada. Volver atrás es imposible, pero como he dicho no me arrepiento de nada, siempre di lo máximo en los entrenamientos como hago aquí y como he hice el año pasado y como lo voy a hacer el próximo año. Si las cosas encajan bien, perfecto y si no, paciencia.

Estoy satisfecho con mi carrera. Mucha gente opina si es buena o mala, pero yo estoy satisfecho conmigo

Tu eres uno de los mejores jugadores del mundo, ¿crees que merecerías haber tenido una mejor carrera?

No. Estoy satisfecho con mi carrera. Mucha gente opina si es buena o mala, pero yo estoy satisfecho conmigo, yo sé lo que represento, lo que puedo hacer, yo sé quién soy y esto es para mí lo más importante.

¿Qué les dirías a los jóvenes que están jugando actualmente en el Barça?

Les diría que disfruten como ya lo están haciendo. Muchos jóvenes están llegando y haciendo un gran bien al Barça como siempre ha sido en la historia de este club. La cantera siempre ha sido muy buena. Les diría que disfruten de su juego, del equipo y que se diviertan en el campo.

Neymar seguramente tiene mucho que aportar para nuestra selección, por los clubs y por el fútbol.

Crees que Neymar todavía puede aportar mucho al fútbol?

Seguramente. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo en activo. Ha tenido una mala lesión ahora, pero seguramente volverá más fuerte. Cada vez está más cerca del campo por las noticias que vemos y seguramente tiene mucho que aportar para nuestra selección, por los clubs y por el fútbol.

¿Lo ves en el próximo Mundial?

Sí, seguramente. Él es el principal jugador de Brasil y los brasileños lo tenemos que tener en el campo para intentar la sexta Copa.

En los últimos vídeos se le ha visto un poco fuera de forma

Esto es lo que dicen los periódicos, yo también he tenido una lesión de rodilla y tuve que parar nueve meses y sé lo difícil que es no poder volver al principio, pero en la readaptación tras su tratamiento seguramente estará en la mejor forma.

¿Cuándo otro Mundial para Brasil?

Ojalá que en la próxima.

¿Estarás tu allí para celebrarla?

No lo sé. Para celebrarla seguro. Pero no sé si estaré en el campo. Esto solo Dios lo sabe, pero como brasileño estaré allí celebrándolo.

¿Te ves con fuerzas para estar en el próximo Mundial?

Por edad no tendría problema, pero como he dicho quiero ir poco a poco, ver mis partidos y vamos a ver. Todavía queda un largo tiempo y vamos a ver qué puede pasar.