Pedro: "Si Xavi me llama, cojo un vuelo rápido a Barcelona antes de que se arrepienta"

"Poder retirarme en el Barça sería el cierre perfecto a mi carrera", ha asegurado el jugador de la Lazio a 'Betevé' El delantero ha reconocido que ha intentado volver al club azulgrana en los últimos años sin suerte

Pedro Rodríguez, también conocido en sus inicios como 'Pedrito', ha asegurado que le encantaría poder volver al Barça, a pesar de tener 36 años. El ahora jugador de La Lazio ha sido rotundo sobre qué haría si recibiera una llamada del club azulgrana.

"Si me llama Xavi, cojo un vuelo rápido y antes de que cuelgue estoy aquí. Pero es difícil he hablado en los últimos años con mucha gente con Xavi, con Laporta... he intentado volver de una manera u otra pero es muy complicado", ha asegurado en una entrevista para 'Betevé'.

Pedro ha reconocido que lo ve casi imposible: "Hay muchos factores.... sobre todo por edad, pero me encantaría: sería el cierre perfecto de mi carrera. Poder retirarme aquí sería espectacular, pero como lo veo lejano ni me lo planteo".

El delantero de la Lazio también ha explicado cómo ve al Barça actual y ha destacado el papel de los jóvenes. "Veo bien al Barça. Han vuelto a tener la suerte de que han salido un montón de jóvenes con un potencial enorme: Lamine, Gavi, Pedri, Araujo... Hay una columna de aquí a muchos años", ha empezado diciendo.

"En líneas generales lo veo bien: el problema es comparar épocas. Y es un poco lo que sucede, pero en líneas generales los veo bien con jugadores a nivel mundial top como Lewandowski, Raphinha. Quizás no se valora tanto desde dentro, pero aquí en la Lazio me preguntan por estos jugadores jóvenes y cómo pueden marcar diferencias a esas edades".