Márquez: “Le daré prioridad al Barcelona"

Rafa Márquez volvió a dejar claro, tras la espectacular remontada del Barça Atlètic contra el Ibiza, que desea continuar en el club azulgrana pase lo que pase en el play-off de ascenso a Segunda División. El técnico mexicano agradeció el apoyo del presidente Joan Laporta, que presenció el duelo desde el palco del Estadi Johan Cruyff, y aseguró que la confianza mutua “es parte fundamental de lo que estamos haciendo”.

“Estoy contento con el trabajo que se está realizando y con la institución. Obviamente dependerá mucho del resultado de la final y de ver qué posibilidades hay. Le daré prioridad al club, es importante seguir procesos y estoy desarrollándome mucho. Para llegar a la élite debes estar lo más preparado posible. Veremos qué sucede al final, pero estoy en la mejor disposición”, valoró Márquez, transparente sobre su futuro.

Sobre su relación con el máximo mandatario barcelonista, Márquez remarcó que “siempre” se ha sentido “respaldado por el presidente y su junta directiva”. “Sí, sí que ha estado, como durante toda la temporada, sea con mensajes o acompañándonos en alguna ocasión. Siempre hemos recibido el respaldo del presidente y de su junta directiva. Nosotros estamos contentos de que estén aquí y ellos están contentos con nuestro trabajo. Esto es parte fundamental de lo que estamos haciendo”.

El míster del Barça Atlètic, por último, no cerró la puerta a la posibilidad de aprovechar que Pau Cubarsí no disputará la Eurocopa 2024 con la selección española absoluta para contar con él de cara a la final contra la Ponferradina o el Córdoba. “No depende de mí. Sí está, bien. Y si no, también”, zanjó.