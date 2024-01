Paso adelante de Iñigo Martínez

El Barça se ejercita en la Ciutat Esportiva para preparar el partido ante Osasuna de este miércoles a las siete de la tarde. La gran novedad de la sesión fue ver cómo Iñigo Martínez arrancaba con el resto de sus compañeros. El central sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el encuentro disputado en Barbastro de Copa.

Poco a poco, el futbolista va encaminando su regreso a la competición y la mejor prueba es que sigue ejercitándose con el grupo, aunque habrá que ver si, como un día antes, de forma parcial. Y es que Iñigo Martínez no podrá estar en la lista de convocados de este miércoles porque aún no está recuperado al cien por cien. De hecho, no hubo pasillo de collejas, por lo que se hace difícil pensar que pueda recibir el alta médica este martes.

Por su parte, Ter Stegen trabajó de forma individual antes de que el resto de sus compañeros saltaran al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova. El meta alemán sigue su proceso de recuperación. El objetivo podría ser Nápoles, aunque habrá que ver cómo evoluciona. Xavi y de la Fuente estuvieron hablando con él sobre el césped.

David Bernabéu

Además, Cancelo, que ya jugó ante el Villarreal, se ha entrenado con normalidad, aunque con ventaje muy aparatoso en la rodilla izquierda. Por otro lado, también se ejercitaron Astralaga, Kochen, Unai, Cubarsí y Héctor Fort del Barça Atlètic.