¿Qué pasará ahora con Marc Guiu?

Todo el mundo se maravilló con Marc Guiu la noche del 22 de octubre, cuando solo necestó 35 minutos para salvar los muebles del Barça de Xavi Hernández y conseguir el gol de la victoria frente al Athletic de Bilbao (1-0) en su debut oficial con el primer equipo azulgrana.

Lo de Marc Guiu no es ninguna casualidad: allá donde juega, marca. Ya sea en el juvenil en el filial o en el primer equipo del Barça, o en la selección española sub-17.

También es un caso curioso por el hecho de que ha sumado más minutos con Xavi (44') que con Rafa Márquez en el Barça Atlètic (33'). Su equipo es el Juvenil, aunque parece obvio que se le ha quedado pequeño.

En 44 minutos ha marcado 2 goles -además del salvador contrra el Athletic, en Amberes en la Champions League- y ha demostrado que está preparado para jugar en la élite. Al fin y al cabo, solo tiene diez meses menos que Vitor Roque. Guiu nació el 4 de enero de 2006 y el brasileño, el 28 de febrero de 2005. Además, conoce mucho mejor la 'casa', pues el de Sant Celoni lleva desde 2013 en la cantera azulgrana. Desde los 7 años en categoría prebenjamín.

Está claro que Vitor Roque ha llegado para sustituir -y quizás algo más- a Robert Lewandowski, y que cuando Xavi mire al banquillo en busca de un delantero centro, lo lógico es que encuentre al ex del Athletico Paranaense y no al canterano.

El club está muy satisfecho con Marc Guiu y como publicamos en SPORT, la pretensión es renovarlo. Es un tipo de futbolista que es muy difícil de encontrar en La Masia, con unas características de '9' puro. En este sentido, Vitor Roque también lo es.

Su encaje, un puzzle

Su sitio debería estar en el filial, pero no están garantizadas sus participaciones en el Barça Atlètic, ya que Rafa Márquez ha creado su bloque de futbolistas en los que confía y no le está dando ninguna razón Pau Víctor para sentarlo. Todo lo contrario. El delantero cedido por el Girona no solo es el máximo goleador del equipo, con 11 dianas en 16 partidos, sino que también lo es de su grupo de Primera RFEF.

Pau Víctor podría moverse al extremo, pero es mucho más efectivo como '9' y Márquez es el primero que lo sabe. También está Diego Percan, otro delantero centro, fichado este verano de la Cultural Leonesa por 250.000 euros y que, en su caso, sí ha debido ser relegado a la banda porque el 4-3-3 del mexicano es inamovible.

Así pues, y pese a convertirse en su día en el héroe del Barça, y pese a marcar otro gol, en este caso en Amberes, Marc Guiu podría seguir en el Juvenil A, ayudando a cumplir los objetivos al equipo de Òscar López. Sobre todo en la Youth League, donde los azulgranas quieren quitarse la espina de anteriores ediciones.