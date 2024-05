¿Qué pasa con Barça Studios?

La de Barça Studios fue una de las palancas utilizadas por la junta directiva de Joan Laporta en el verano del 2022 para poder inscribir jugadores. Dos años después, aquella operación puede convertirse en un problema, aunque desde el club llaman a la tranquilidad porque existen soluciones.

Si nos remontamos al mes de octubre del 2021, la Asamblea de Compromisarios dio permiso a la junta directiva para vender una parte minoritaria de Barça Studios a uno o más inversores. Aquel permiso lo hizo valer la junta meses después como palanca para inscribir futbolistas. "Hay que recordar que se tuvo que hacer porque Javier Tebas nos cambió las reglas del juego a media partida no aceptando para el 'fair play' otros ingresos como la venta de derechos televisivos", explican desde el club. Lo que hizo el club es valorar, con el permiso de los auditores, una parte del negocio, solo la relacionada con el metaverso o los NFT, en 408 millones de euros, vendiendo un 24,5% a socios.com por 100 millones de euros y otro 24,5% por la misma cantidad a Orpheus Media. El club se apuntó como activo esos 408 millones y se estableció un calendario de pagos.

De entrada, tanto socios.com como Orpheus Media desembolsaron 10 millones de euros. El pasado verano, el del 2023, debían llegar 60 millones más y el Barça, ante las dificultades para ingresar ese dinero, buscó nuevos socios y reestructuró tanto la participación en el negocio como el calendario de pagos. Llegaron 20 millones de euros de NIPA Capital y debían llegar 40 de Libero que no se ingresaron nunca, denunciando el Barça a la sociedad alemana a final del año pasado por impago. Gracias al dinero que llegó se pudieron inscribir a algunos futbolistas, aunque el impago de Libero provocó, por ejemplo, que algunos directivos tuvieran que avalar ante LaLiga para que pudiesen ser inscritos todos los fichajes.

La presentación de Barça One, la nueva plataforma de streaming oficial del FC Barcelona, en imágenes / Dani BARBEITO / Sport

Este verano, según el calendario de pagos que se estableció, deben llegar 60 millones más procedentes de NIPA Capital y socios.com, aunque parece difícil que lleguen después de todo lo que ha pasado con Libero. Ello provocará un desfase de 100 millones de euros para el club y nuevos problemas para inscribir jugadores en LaLiga.

Soluciones

Desde el club apuntan que hasta el 30 de junio todavía hay tiempo y anuncian que en las próximas semanas podrá haber noticias positivas al respecto con la entrada de nuevos inversores en el proyecto y una nueva reestructuración de la operación. Además, explican que en ningún caso, si todo saliese mal y poniéndose en el peor de los escenarios, deberían apuntarse unas pérdidas de 400 millones como se ha indicado desde diferentes sectores. Para empezar porque 40 de los 200 millones que se vendieron ya se han cobrado.

Pero es que el club tiene otras cartas en la manga. Por ejemplo, la denuncia que presentó en su día por el impago de Libero, denuncia que sigue en un juzgado sin resolverse. Mientras no se resuelva, cree el club, siempre avalado por los auditores, que aquellos 40 millones no pueden ser considerados como pérdidas y que tampoco lo debería hacer LaLiga.

Sí reconocen que, si no se encontrasen los inversores esperados, algo que están seguros de que no pasará, deberían recalcular el valor de la operación con la ayuda también de los auditores. Para ello, sin embargo, cuentan con otro as en la manga que puede seguir dando valor al proyecto. Y es que recuerdan que en la operación inicial se vendió solo una parte de Barça Studios, la llamada Barça Vision. Sigue en la recámara Barça Media, que tendrá un mayor valor gracias a la reciente aparición de Barça One, plataforma de contenidos que aspira a tener centenares de millones de usuarios, y también al próximo lanzamiento de Barça Games.