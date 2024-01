¿Qué pasa si el Barça no gana a Osasuna?

El Barça no está completando un buen partido ante Osasuna. Los de Xavi Hernández, que anunció el pasado sábado que no seguiría como primer entrenador para liberar al equipo, no han encontrado la chispa que su técnico esperaba tras la dolorosa derrota ante el Villarreal.

La aparición de Vitor Roque en el minuto 62, no obstante, ha revolucionado al equipo de Xavi. 'Tigrinho' ha completado en su primera jugada un desmarque de ruptura que sus compañeros no habían logrado completar en una hora de partido, y con un remate suave de cabeza, ha avanzado al Barça en el marcador.

Con el 1-0 en el electrónico, el Barça se colocaría con 47 puntos y en tercera posición, a ocho puntos del líder Girona, con los mismos partidos, y a siete del Madrid, con un partido menos. Además, sacaría tres puntos al Atlético, cuarto, que juega a las 21h ante el Rayo.

¿Y SI EMPATAN?

El empate en el marcador no sería aceptable para los intereses del FC Barcelona. De acabar así, el Barça, con 45 puntos, se quedaría tercero (a la espera del Atleti, con 44 puntos y un partido menos) a 10 puntos del Girona con los mismos partidos que el conjunto gironí y a nueve del Real Madrid, con un partido menos y a la espera de su choque mañana ante el Getafe.

Las cosas, sin embargo, siempre podrían ir a peor. En caso de caer derrotados en Montjuïc, los de Xavi se quedarán con 44 puntos en 22 partidos, los mismos que el Atlético de Madrid que juega esta noche su partidos atrasado por la Supercopa ante el Rayo Vallecano. Además, el Athletic, quinto, se quedaría a solo dos puntos de los azulgranas con 42 puntos.