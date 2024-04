Faye hará la pretemporada con el primer equipo

Aunque estamos solo a principios de abril, en el FC Barcelona ya tienen claro que Mika Faye será parte de la pretemporada del primer equipo en verano. Gira estadounidense incluida. Eso no descarta por completo que pueda haber algún movimiento en clave de mercado antes, pero esa no es hoy la idea. Lo que sí es seguro es que el senegalés no realizará la pretemporada con el filial azulgrana, haya o no ascenso a LaLiga Hypermotion.

El buen rendimiento de Faye en el Barça Atlètic provoca que la hoja de ruta respecto al zaguero se haya acelerado más de la cuenta. Mika está siendo pieza clave en la buena temporada del elenco de Rafa Márquez y no han tardado en llegar propuestas interesantes por el africano, que costó menos de cinco millones y que ahora, si el Barça decidiera vender, ya dejaría el doble en caja.

El desparpajo ofrecido por el jugador y el interés de clubes importantes de Europa que ya le harían sitio en su primer equipo provoca que el Barça deba tomar una decisión: o contar con Faye para el primer equipo o decidir desprenderse de él, aunque sea con una cesión remunerada, una venta parcial o una venta con opción de recompra.

Mika priorizará al Barça pese a las ofertas

En cualquier caso, en el Barça tienen claro que por cuestiones de meritocracia Mika hará la pretemporada con el primer equipo, sea quien sea el entrenador. El central tendrá la oportunidad de demostrar que ya puede tener una plaza en la primera plantilla. El verano pasado, Faye ya estuvo en la gira estadounidense, pero más por una cuestión de efectivos que de posibilidades reales de mantenerse a las órdenes de Xavi.

Por su parte, el defensa está centrado en seguir mejorando y en acabar el curso de la mejor forma posible. Pese a las ofertas, Faye prioriza seguir vistiendo de azulgrana. Triunfar en el Barça es su objetivo y es por esto que siempre priorizará el proyecto culé por delante de otras opciones más suculentas a nivel económico. Eso sí, claro, hay unos mínimos a nivel de confianza y proyección deportiva que cualquier jugador necesita ver para convencerse de que, haciendo las cosas bien, podrá crecer en su club actual.