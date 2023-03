El gol de Ansu, un bien preciado en la Premier

El delantero azulgrana sigue debatiéndose sobre la posibilidad de abandonar el Barça el próximo verano Clubes como el Chelsea, el Manchester United, el Newcastle o el Arsenal están necesitados de gol y siguen muy atentos a su situación

El futuro de Ansu Fati sigue siendo una incógnita y cada vez hay más rumores que apuntan a que será uno de los primeros futbolistas en abandonar el FC Barcelona este verano. Jorge Mendes lleva tiempo sondeando el mercado y cree que hay opciones reales de cerrar algún traspaso millonario. Y el mercado de la Premier League es un terreno fértil para Ansu, donde el gol se paga muy caro y hay varios clubes necesitados de un 'killer'.

El Manchester United es el primero en la lista. El proyecto de los 'Red Devils' tiene muy buena pinta, y el fichaje de Ansu sería la guinda del pastel para Ten Hag. Tras la salida de Cristiano, en Old Trafford no hay un '9' estrella que sea el referente en la punta de ataque. Rashford está a un nivel goleador irreal y Weghorst no tiene el nombre de Ansu, que podría ser un gran complemento para el inglés.

Arteta sueña con Ansu

De Manchester al norte de Londres, el Arsenal dejó salir a Aubameyang e incorporó a Gabriel Jesus para la punta de ataque. En materia goleadora, Saka, Odegaard y Martinelli se han repartido el pastel y Nketiah ha suplido con un notable alto al brasileño durante los meses de su lesión. Sin embargo, Arteta siempre quiere más y seguro que sueña con un fichaje 'galáctico' como el de Ansu.

El Chelsea, el más necesitado de un '9'

No hay equipo 'grande' con menos gol que el Chelsea esta temporada en la Premier. Los 'blues', que han realizado una inversión histórica en fichajes tras la llegada de Todd Boehly a Stamford Bridge, siguen sin tener un delantero de garantías que asegure goles. Aubameyang está apartado y hay un mar de nombres sin un 'killer' claro: Sterling, Mudryk, Pulisic, Fofana, Broja, Madueke, Joao Félix...

Con Ansu, el Chelsea podría mejorar sus registros goleadores y dejar de ser el equipo al que le cuesta un mundo adelantarse en el marcador. Esta temporada suman 29 goles a favor en Premier, siendo el 13º equipo con más dianas de la liga. Clubes como el Aston Villa, el Leeds o el Leicester han marcado más.