El prodigio que sirvió de precedente para Ansu

Bojan Krkic cuelga las botas después de una carrera profesional de quince años El delantero de Linyola mantenía el privilegiado récord de goleador más joven de LaLiga antes de la irrupción de Ansu

Bojan Krkic debutó en el Barça con 17 años. Quince años después, cuelga las botas con 32 tras una carrera que le ha llevado a estar doce años en el extranjero y en la que ha vestido once camisetas distintas.

El delantero fue hasta la llegada de Ansu Fati el jugador más joven en marcar en la historia de LaLiga. Fue en 2007 cuando con tan solo 17 años y apenas 53 días, marcaba por primera vez.

Doce años pasaron hasta que en 2019, Ansu Fati irrumpía de forma estelar y dejaba en anécdota el récord de Bojan. El delantero azulgrana se estrenó contra Osasuna con 16 años y 304 días.

"Sentía que era el momento"

"La vida son etapas. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y realista, siento desde hace tiempo que mi momento había llegado y estoy aquí para comunicar que pongo punto y final a mi etapa" aseguró Bojan en su acto de despedida.

El de Linyola tiene muchos planes y la gran mayoría relacionados con el fútbol: "Estos últimos años me he estado formando, más en la gestión deportiva. Me siento preparado para iniciar una nueva etapa con ilusión, con ganas de formar parte de un club.