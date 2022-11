Pablo Torre: “Es difícil tener minutos en el Barça”

El centrocampista explicó que "con su calidad Raphinha me ha puesto un balón muy fácil; he podido controlarlo y marcar" "Es un sueño jugar la Champions y hoy he tenido la oportunidad de escuchar el himno"

Uno de los protagonistas de la victoria del FC Barcelona ante el Viktoria Plzen fue el joven centrocampista Pablo Torre, que debutó como titular en la Champions y marcó uno de los goles. El cántabro reconoció en Movistar+ estar “muy feliz. Es un sueño jugar la Champions y hoy he tenido la oportunidad de escuchar el himno. Estoy contento por el resultado y por ayudar al equipo con un gol”.

Pablo Torre admitió que los problemas físicos que le obligaron a dejar el campo tras marcar no son importantes. “No ha sido un susto, porque sabía que se trataba del gemelo. Son cosas que pasan en el fútbol y ya está. Todo está bien”, aseguró.

Al recordar su primer gol con el primer equipo, el centrocampista explicó que “he visto el espacio y con su calidad Raphinha me ha puesto un balón muy fácil. He podido controlar el balón y marcar”.

Sobre la competencia que hay en su posición, Pablo Torre afirmó que “es difícil tener minutos en el Barça. Admiro a mis compañeros y me fijo en ellos. Intento sacar cosas de todos”.