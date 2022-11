Pablo Torre estrenó titularidad con gol y 'susto'

El centrocampista cántabro tuvo mucho protagonismo, con destellos de calidad pero también varios errores fruto de su juventud, en su primer encuentro como titular con el Barça Aunque completó un partido sobrio en líneas generales, no tomó riesgos en un encuentro que ‘invitaba’ a dejarse llevar algo más de lo que lo hizo

Era un compromiso de estrenos, de oportunidades a los menos habituales, de exámenes a los cuestionados, de posibles redenciones e incluso de prestigio. Cada uno de los once futbolistas que escogió Xavi Hernández para la intrascendente visita al Viktoria Plzen en términos clasificatorios jugaba su partido. Pablo Torre, en concreto, ‘conoció’ en el Doosan Arena la titularidad con el primer equipo del FC Barcelona. Hasta el viaje a la República Checa, la perla cántabra solo había tenido tres ‘ratos’ para demostrar que, además de ser una prometedora promesa para el futuro, también es un efectivo útil en el presente.

Con el ‘32’ en la espalda, el centrocampista de Soto de la Marina completó un partido sobrio en líneas generales. Solo erró dos de los 42 pases (uno de ellos clave) que realizó en la primera mitad. Se movió bien entre líneas, dibujó desmarques interesantes que otorgaron profundidad al ataque culé y se desenvolvió con intensidad como interior izquierdo. Sus principales socios fueron Franck Kessie, Ferran Torres y Jordi Alba. Pidió el balón cuando más quemaba y cambió la orientación del juego para oxigenar el fútbol del equipo. La mejor noticia de su actuación es que tuvo personalidad y muchas ganas de participar.

Pablo Torre fue expeditivo y enérgico, pero también algo conservador. No tomó riesgos en un encuentro que ‘invitaba’ a dejarse llevar algo más de lo que lo hizo. Muchas de sus intervenciones concedieron control al cuadro dirigido por Xavi, pero pocas de sus decisiones fueron atrevidas y decisivas. Además, cometió dos pérdidas en salida de balón –la primera tras un mal control y la segunda con un envío defectuoso hacia atrás– que a punto estuvieron de traducirse en gol checo e hizo el penalti (aunque el error defensivo no fue suyo) en la acción que acabó con el primer tanto de Tomas Chory desde los once metros. Fue amonestado por la infracción.

A medida que avanzó el envite, el protagonismo del cántabro se fue diluyendo paulatinamente. Eso no le impidió, sin embargo, dejar más destellos de calidad e incluso ver portería en el último cuarto de hora de juego. Se desmarcó a las mil maravillas, recibió un 'regalo' de Raphinha y definió ante Stanek con un disparo excelente y violento con la zurda. Se apuntó el cuarto gol azulgrana de la noche, pero acabó la jugada de la diana con problemas musculares y tuvo que ser sustituido por Álvaro Sanz.