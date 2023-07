El 'overbooking' de la delantera blaugrana

El Barça cuenta ahora mismo con siete efectivos en la línea ofensiva: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Abde y Lamine Yamal A ellos, se les añadirá Vitor Roque en invierno o dentro de un año y Joao Felix se ofrece para firmar por el conjunto culé en este mercado de fichajes

El Barça sigue confeccionando la plantilla de cara a la próxima temporada y necesita aligerar el vestuario. Por cuatro incorporaciones cerradas (Gündogan, Iñigo Martínez, Vitor Roque y Oriol Romeu), tan solo se computan dos salidas (Umtiti y Pablo Torre). A todo ello, hay que añadir los cedidos que han regresado a la disciplina blaugrana (Dest, Lenglet, Nico, Collado y Abde).

Xavi Hernández tiene un exceso de integrantes en su equipo, también en la delantera. A los Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres y Raphinha se añaden Abde -que regresa tras su cesión en Osasuna- y Lamine Yamal -que estará a caballo del primer equipo y del filial blaugrana. A ellos, también habría que añadir a Vitor Roque, quien podría incorporarse en invierno, dependiendo del 'fair play' financiero de la entidad.

El único que tiene la continuidad asegurada de los que ya tenían ficha del primer equipo durante la temporada pasada es Lewandowski. El club parece también apostar por Ansu Fati, pero el mercado de fichajes es largo; más aún para Ferran Torres y Raphinha. Dembélé, por su parte, también continuará, pero antes deberá sellar su renovación en un acuerdo que se está dilatando en exceso.

Ferran Torres, Gavi, Ansu Fati y Raphinha celebran un gol frente al Viktoria Plzen | Valentí Enrich

Por si fuera poco, ahora se podría como futurible incorporación Joao Felix, quien ya ha estado cerca de recalar en la capital catalana en anteriores ventanas de transferencias. Según explicó en exclusiva el periodista Fabrizio Romano, el luso ha explicado lo siguiente: “Me encantaría jugar en el Barça, siempre ha sido mi primera opción y mi sueño desde niño”.

Esta es la fotografía a día de hoy de la delantera blaugrana. Cierto es que no será la misma cuando finalice el mercado de fichajes. Abde es el que más números tiene de salir si no hay ninguna otra salida. Lamine también estará reforzarndo el filial, Vitor Roque no llegaría, como pronto, hasta enero y la situación financiera del Barça aleja a Joao Felix del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.