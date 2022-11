Oportunidad Pavard para el Barça

El lateral derecho asegura que saldrá de Alemania sí o sí en el 2023 Su relación con Nagelsmann está rota y el club blaugrana se ha informado ya sobre su futuro

El Barça está buscando lateral derecho de presente y futuro. El área deportiva quiere acabar ya con el debate en esta posición firmando a un especialista que sea titular indiscutible en esa zona y que sea pieza fundamental para el futuro. El club había sondeado varias opciones y se ha encontrado con la opción de Benjamin Pavard, que saldrá del Bayern de Munich porque su relación con su técnico, Julian Nagelsmann, está rota. Es una oportunidad de mercado que ha aparecido aunque el Barça no está dispuesto a entrar en puja alguna. Si Pavard quiere firmar, debe elegir al Barça para facilitar las cosas.

Pavard ya reconoció hace unas semanas que no veía nada claro su futuro en el Bayern. Y en las últimas horas ha puesto fecha a su salida en una entrevista a la Gazzetta dello Sport. En concreto, el internacional francés asegura que ha acabado un ciclo en Alemania y que en el 2023 se marchará del club alemán porque no acepta ninguna renovación. Acaba contrato en el 2024 y el Bayern también desea deshacerse de él por lo que su precio no puede ser demasiado alto.

El lateral francés ha tenido algún altercado interno con su técnico, que le habría expulsado de algún entrenamiento esta temporada y su relación está rota. Además, el club alemán le impuso una fuerte multa al ser pillado en un control de alcoholemia tras un partido. Le impusieron una fuerte multa y se rompieron las negociaciones para ampliar su contrato. Ahora, el Bayern espera recuperar parte de los 35 millones de euros invertidos cuando le ficharon, pero el lateral tiene la sartén por el mango y decidirá su destino.

Curiosamente, el Barça ya estuvo cerca de firmar a Pavard antes de que fuera al Bayern. En aquel entonces, el club blaugrana se echó a atrás, pero su entorno conoce bien las oficinas del club blaugrana. En el Barça saben de la disponibilidad de Pavard por firmar pero no entrarán en puja alguna y solo ficharía si acepta unas condiciones basadas en la nueva escala salarial blaugrana. Milan, Chelsea o Madrid también han sondeado esta opción aunque el futbolista no tendría oferta en firme de nadie.