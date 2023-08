Novedades en el futuro de Dest en el Barça

El futbolista no sabe nada de una rescisión de contrato y no la contempla Varios equipos de la MLS han preguntado, pero desea seguir en Europa

Sergiño Dest no seguirá en el Barça, pero su futuro es una auténtica incógnita. El futbolista y su entorno no saben absolutamente nada de una rescisión de contrato pero no la contemplan y esperan alguna propuesta económica y deportiva que interese en los últimos días de mercado. El club blaugrana está ofreciendo al jugador, pero todavía no hay nada en firme aunque existe el convencimiento de que podrán cederle.

El Barça no ha contemplado la cesión ni, por ahora, la carta de libertad porque quedan algunos millones por amortizar de su traspaso. Son pocos, pero el club entiende que el lateral derecho tiene aún capacidad para crecer y solo falta encontrar el proyecto idóneo para que siga compitiendo. La cesión al Milan fue un fracaso pero hay equipos interesados aunque Dest prioriza un proyecto con competición europea y eso aún no ha sucedido.

Sí que ha llegado al Barça el interés de varios equipos de la MLS interesados en respecar al futbolista estadounidense. Ni Dest ni su entorno están por la labor de volver a los Estados Unidos y piensan que finalmente surgirá alguna opción, sobre todo en la Premier League. El Oporto también sondeó su llegada, pero el tema está paralizado. Dest pondrá facilidades porque su deseo es jugar si no puede hacerlo en el Barça.