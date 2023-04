“No habrá que tocar el nuevo Camp Nou durante 35 años”

Haldun Firat Köktürk, director general de Limak Construction, se ha mostrado convencido en una entrevista en ‘La Vanguardia’ de que el Barça podrá celebrar su 125º aniversario en su estadio “En 46 años no nos hemos enfrentado nunca a ninguna penalización por retraso”, ha asegurado

Limak Construction, la empresa encargada de construir el nuevo Camp Nou, no tiene ninguna duda de que cumplirá los plazos pactados con el FC Barcelona. Haldun Firat Köktürk, director general de la compañía turca, se ha mostrado convencido en una entrevista en ‘La Vanguardia’ de que el club blaugrana podrá celebrar su 125º aniversario en su estadio. “Este es nuestro acuerdo. Es uno de los objetivos. Empezarán a jugar en ese momento [noviembre de 2024] y el trabajo continuará. Si el calendario se cumple, todos estaremos contentos”, ha declarado.

“Las cláusulas deben cumplirse. Si no creyésemos que podemos hacerlo, ¿por qué apostar por el proyecto? En 46 años no nos hemos enfrentado nunca a ninguna penalización por retraso. Nunca hemos dejado un trabajo incompleto”, ha justificado Köktürk. Para cumplir su misión, Limak contratará “unas mil personas, un 70% de aquí y el 30% restante de fuera” y utilizará “seis grúas enormes”. “Invertimos mucho en equipamiento. La mayoría de nuestro equipo es propio. Si no fuera así, no seríamos competitivos”, ha añadido.

Al ser preguntado por el hecho de que Limak fue la que presentó el proyecto más rápido y barato para reformar el Spotify Camp Nou, Haldun Firat Köktürk ha explicado que “no hay ningún secreto”. “En la evaluación de riesgos fuimos agresivos porque esta obra podía ser una apertura a Latinoamérica para nosotros. De hecho, ya hemos recibido interés de Argentina. Hablé con mis accionistas y les dije que los beneficios no eran la prioridad. Claro que tendremos ganancias, pero nuestro margen de beneficios no será tan alto”, ha detallado.

“El Barça es un club diferente y por eso fuimos tan persistentes en nuestro objetivo de conseguir este trabajo pese a no ser nuestro proyecto más grande desde el punto de vista financiero. El aeropuerto de Kuwait fueron 6.000 millones. El Spotify Camp Nou serán 960, pero desde mi punto de vista será nuestro proyecto más importante”, ha sentenciado el director general de Limak Construction.