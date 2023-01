El Al Nasr se entromete en el fichaje de Kanté por el Barça

El nuevo club de Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a pagarle una millonada si llega libre en junio Kanté parece priorzar su futuro en Europa y le atrae el proyecto blaugrana

El Al Nasr saudí se está convirtiendo en uno de los grandes animadores del mercado. El fichaje de Cristiano Ronaldo no será el único que realice el club de Riad, que está muy atento a los futbolistas de entidad que acaban contrato. Uno de ellos es Kanté, quien no ha renovado con el Chelsea y está en conversaciones con varios clubs, entre ellos el Barça. El Al Nasr está en disposición de ofrecerle un contrato astronómico y el futbolista se lo estaría pensando aunque en el Barça hay cierta tranquilidad con este asunto.

Kanté es uno de los futbolistas que el Barça tiene marcados como prioritarios para el próximo proyecto deportivo. El centrocampista genera quorum en todos los estamentos del club y le ven como una buena opción para que juegue por delante de la defensa con gran despliegue físico. Kanté sigue en conversaciones con el Chelsea pero parece ya claro que desea salir de la Premier y habría priorizado, hasta ahora, la opción del Barça para continuar con su carrera.

La operación estaba bien encarrilada, pero no cerrada. El Barça no ha querido ir con prisas para comprobar el estado físico del jugador, que no ha podido jugar esta temporada y se perdió el Mundial por lesión. Kanté debe regresar a los terrenos de juego en enero, pero podría retrasarse hasta febrero algo que complicaría el acuerdo ya que no se firmará nada hasta tener la certeza de la recuperación total del futbolista. El Al Nasr ha irrumpido en las últimas semanas tanteando al jugador, quien aún no habría firmado precontrato con nadie.

Kanté tenía cierta prisa por definir su futuro y la oferta árabe podría hacerle dudar. Pese a todo, el objetivo del centrocampista es seguir compitiendo al máximo nivel en Europa si llega a un buen acuerdo económico con un equipo de primer nivel. Para el Barça es una operación redonda si consigue atar a un futbolista reconocido a coste cero y con un buen par de años por delante de rendimiento.