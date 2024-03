Murillo, otro central a escena

El mercado no da tregua. No hay semana que se precie en la que el Barça no esté implicado en alguna operación sorprendente y fuera del guion pautado desde la dirección deportiva azulgrana. Este es el caso del último rumor surgido desde la Premier League.

El Daily Mail asegura que el Barça andaría tras los pasos de Murillo Santiago Costa dos Santos. Y no solo eso sino que además, el club azulgrana estaría compitiendo directamente con el PSG para hacerse con los servicios del prometedor central del Nottingham Forest.

Murillo, de solo 21 años, ha sido uno de los futbolistas más destacados en la modesta plantilla del Nottingham. El central zurdo se ha afianzado en el once inicial y ha protagonizado un salto cualitativo importante en los últimos meses que le ha llevado a protagonizar varios rumores de mercado.

Su tasación estaría por debajo de los 30 millones de euros, aunque la presencia de Barça y PSG en una presunta subasta permite aumentar la especulación sobre un hipotético traspaso. Además, la información del rotativo inglés también contempla que los grandes de la Premier, Chelsea, Liverpool y Arsenal, entre otros, también habrían preguntado por el futuro y precio de Murillo.

Murillo aterrizó en el Nottingham Forest el pasado verano procedente del Corinthians y su contrato no expira hasta el 2028. Sin embargo, su actual club ocupa plaza de descenso y eso conllevaría que muy posiblemente tendría que desprenderse de sus principales futbolistas para cuadrar números a final de temporada.

Overbooking en Can Barça

En cualquier caso, el primer diagnóstico de mercado del FC Barcelona obliga a afrontar un amplio capítulo de salidas en el eje de la defensa. Con la irrupción de Pau Cubarsí, el regreso contractual de jugadores cedidos como Eric García o Lenglet, y la opción siempre presente de repescar a Chadi Riad, presente un panorama abarrotado de futbolistas de primera línea para cubrir el eje de la zaga. Toca aplicar el sentido común y ser efectivos en las salidas antes de abordar las posibles llegadas.

Chadi Riad, imprescindible para el Betis de Pellegrini / Betis

Además, el equipo debe liberar fichas que conlleven un importante ahorro en la masa salarial. Muchos deberes para el área deportiva del FC Barcelona este verano.