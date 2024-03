La movida en el Barça estará con la venta de centrales

Llega ya la hora de tomar decisiones en la planificación y el Barça ha comenzado a preparar el difícil escenario en el que se va a mover en verano. En estos momentos, y si no se vende Barça Studios, la situación será muy complicada y todo pasa por vender algunos activos para tener la oportunidad de fichar lo que se considera urgente y necesario: la continuidad de Joao Cancelo u otro lateral de nivel, la llegada de un pivote de primer nivel y el fichaje de un extremo que pueda desbordar en el uno contra uno. Difícil, pero no imposible. Deco ya tiene claro que la gran mayoría de futbolistas de la actual plantilla no desea salir, pero no hay otra.

Por eso, desde la dirección deportiva se plantea una criba en la posición de central por el overbooking que habrá. No se van a cruzar líneas peligrosas con futbolistas que se consideran estartégicos, pero sí se está planificando con la salida de, al menos, dos jugadores para ingresar. Y no habrá marcha atrás.

Las apuestas claras del Barça de futuro son Ronald Araujo y Pau Cubarsí. Los dos van a recibir ofertas de renovación para que les quede claro que el club confía en ellos para el futuro. Y, a partir de aquí, se valorarán ofertas que puedan llegar por los otros futbolistas. Quedan Christensen, Koundé, íñigo Martínez, los repescados Eric Garcia, Lenglet y Chadi Riad, central que el club se plantea recomprar tras su excelente temporada en el Betis. Es, para Deco, un central claramente de presente y con el nivel suficiente para luchar por un puesto en el once titular blaugrana.

No va a ser fácil porque Christensen ya dejó bien claro que no pensaba escuchar ofertas y que su futuro pasa por el Barça. Koundé también ha dejado el recado de que su prioridad es seguir aunque le gustaría jugar en su posición natural de central e Íñigo Martínez quiere cumplir los dos años de contrato que le quedan aunque se le deberá volver a inscribir a partir del próximo 30 de junio. Parece que la situación más clara es la de Eric Garcia, por quien habrá ofertas y no sería nada extraño que pasara a ser propiedad del Girona siempre que haya un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Incluso, si las cosas se ponen feas, el Barça sabe que puede tener vendido a Chadi Riad a la Premier League apuntándose un buen beneficio aunque la idea es incorporarle al equipo. Lenglet debe salir sí o sí porque su ficha será altísima.

Hay muchísimo en juego y pueden llegar ofertas importantes por los tanteos que ha realizado ya el Barça en el mercado. United y Chelsea están muy, muy interesados en Koundé mientras que Christensen va a tener mucho mercado. Buena parte de la planificación pasará por el dinero que consiga sacar Deco con la venta de centrales. Es obligatorio sacrificar piezas para poder sobrevivir.