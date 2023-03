Los motivos por los que Gündogan no va convocado con Alemania

Hansi Flick apuesta por dar minutos a futbolistas más jóvenes de cara a la Eurocopa 2024 La puerta de la selección no está cerrada definitivamente para el jugador pretendido por el Barça

Uno de los objetivos del FC Barcelona para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada es el de Ilkay Gündogan. El centrocampista sigue siendo una pieza clave en el Manchester City de Pep Guardiola, pero podría dejar de serlo de la selección alemana, donde encadenó Eurocopa y Mundial.

El seleccionador alemán, Hansi Flick, habría alcanzado un acuerdo con el propio futbolista para no ir convocado con Alemania, por el momento. No obstante, la puerta del combinado nacional no estaría cerrada definitivamente para Gündogan y podría reabrirse durante la segunda mitad del año.

A nuestro protagonista le conoce sobradamente y en los planes de Flick entra convocar y dar minutos a los jugadores más jóvenes para ver quiénes pueden serle de utilidad durante la Eurocopa 2024, que se celebrará en Alemania. Nombres como los de Florian Wirtz o Felix Nmecha lo ejemplifican; además de la tampoco llamada a Rüdiger, Sané o Süle.

Dicho torneo está marcado en rojo en el calendario de la selección germana por dos motivos: volverán a disputarlo en casa -18 años después del Mundial de 2006- y quieren volver a reinar, tras los fracasos del Mundial 2018 y 2022, además del Europeo de 2020.

Además, también coincide con la reciente paternidad de Gündogan, haciendo de esta convocatoria con las selecciones nacionales un momento no especialmente óptimo para ser llamado a filas. Recordemos que el germano ha sido internacional 66 veces en las que ha anotado 17 goles y ha repartido siete asistencias.