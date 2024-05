Joao Félix sigue vivo para el Barça. Mendes aprieta por otra cesión

Por rendimiento parece que no será, pero el nombre de Joao Félix sigue vivo en la lista de incorporaciones para el próximo proyecto deportivo. Es cierto que el portugués aparecía en una primera lista de bajas que se estaba consensuando entre Xavi Hernández y el director deportivo del Barça, Deco, y todo indicaba a que su continuidad en el club blaugrana estaba prácticamente descartada. Con el portugués había disparidad de opiniones porque Xavi entendía que se debía buscar otro perfil ofensivo mientras que Deco tiene claro que no se le ha sacado todo su potencial esta temporada. Vaya, que ha ido desapareciendo de las alineaciones cuando había sido decisivo en partidos comprometidos y no se le había dado suficiente continuidad.

Joao Félix ha sido uno de los eternos debates internos desde el pasado verano. Y el culebrón comenzó el pasado mes de agosto. Ousmane Dembélé abandonó el Barça para fichar por el PSG y Xavi demandó un extremo de calidad en la medida de las posibilidades económicas que tenía el Barça. Incluso, se conformaba con un jugador que jugase por dentro y que tuviese calidad en el último pase.

Fueron unos días en los que el técnico deslizó la posibilidad de abordar la cesión de Giovanni Lo Celso e incluso se llegó a hablar con él. Fueron días tensos en los que Laporta y Deco insistieron en el nombre de Joao Félix y el entrenador incluso filtró a través de sus personas de confianza que el colchonero no iba a venir porque no le quería. Y vaya si vino. Cedido y en los últimos días de mercado.

Xavi se comió esta decisión porque fue un fichaje de clubllegaba en unas condiciones económicas muy favorables, aunque al final acabó saliendo más caro. Como pasó en el Chelsea, Joao Félix no ha deslumbrado en el Barça. Ha tenido destellos esterales, pero ha acabado diluido dejando dudas. Y Xavi no lo quería para la nueva temporada pensando en que se podrían encontrar mejores opciones para da un salto hacia adelante.

La salida de Xavi y el fichaje de Hansi Flick abren un nuevo escenario. No es que el portugués entusiasme al alemán, pero su agente, Jorge Mendes, está apretando muchísimo para que se le de una segunda oportunidad. El Atlético no quiere al futbolista, Joao no desea emprender una aventura en Arabia Saudí y tampoco quiere dar un paso atrás para volver a Portugal, por lo que su mercado es ya reducido. Y está convencido de que puede triunfar en el Barça si le dan algo más de confianza. Laporta y Deco aún creen en él y piensan que es una oportunidad de mercado y un activo a largo plazo. Van a pasar cosas y ahora ya no puede descartarse del todo que siga un año más si Flick da, finalmente, el OK. Y parece que conoce personalmente al futbolista y podría ceder.