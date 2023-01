El motivo por el que el Barça es la única opción de Aubameyang

El jugador se ha movido y ha trasladado al Barça su deseo de regresar El gabonés solo podría jugar en el Barça estos próximos seis meses al haber disputado ya un partido oficial esta temporada

Aubameyang es uno de los nombres del momento. Ante la reciente llegada de Joao Félix al Chelsea y la posible salida de Memphis, el gabonés sabe que es su gran oportunidad de volver al Barça y reencontrarse con los aficionados culés. El jugador guarda un muy buen recuerdo del club azulgrana y no tendría que adaptarse ni al juego, ni al vestuario.

Además, existe un motivo por el que Aubameyang solo podría jugar o bien en el Barça, o bien en el Chelsea hasta final de temporada. El delantero solo puede optar a uno de estos dos clubes para los próximos seis meses al haber disputado ya un partido oficial esta temporada con el club blaugrana y también haber jugado en la Premier, por lo que no puede disponer de ficha en un tercer club. Es decir, sus opciones se reducen a seguir en el Chelsea o volver al Camp Nou. No hay más, no podría acabar en un tercer equipo.

La segunda aventura de 'Auba' en la Premier League no está siendo como el jugador lo esperaba. Su nivel está lejos del mostrado en el Arsenal, por lo que no vería con malos ojos abandonar Stamford Bridge y volver a probar suerte en Can Barça. El ex del Borussia Dortmund ha anotado un gol en los nueve partidos de Premier League que ha disputado. El inoperante esquema del Chelsea de Graham Potter tampoco ha ayudado a que el futbolista aporte en ofensiva como se esperaba.

El deseo del jugador es claro e intentaría volver a Barcelona cueste lo que cueste. Ante esta situación, el Barça ya habría hecho una consulta a La Liga sobre el encaje salarial disponible ante un posible retorno. Incluso 'Auba' ha hecho saber al Barça que está dispuesto a hacer sacrificios y cobrar la cifra máxima que el equipo pueda inscribir, en lo que al limite salarial se refiere, con tal de vestir de nuevo la camiseta blaugrana.