Así podría cerrarse la operación Memphis entre Barça y Atlético

El club blaugrana solo aceptará su salida si hay algún rédito económico ahora o en el futuro Hay tanteos, pero solo podría salir adelante si el holandés firma por más años en el Atlético y el Barça se queda con un porcentaje

El Atlético ha preguntado al Barça por Memphis, pero por ahora la operación se ve como muy complicada por todas las partes a pesar de que se están buscando fórmulas que sean atractivas para todas las partes. El club colchonero tiene otras opciones encima de la mesa y el Barça solo accedería a formalizar su salida en el caso de que hubiera algún rédito económico ahora o en el futuro. Es cierto que las buenas relaciones entre clubs ayudan y que el futbolista parece que no vería con malos ojos esta salida.

Las conversaciones informales comenzaron este fin de semana, aunque todo quedaba supeditado al OK del propio Memphis que, por ahora, no cierra las puertas a una salida del Barça ni tampoco a un posible fichaje por el Atlético. Pese a todo, el club blaugrana no tenía intención alguna de dejarle marchar si no había traspaso de por medio ya que Xavi no quiere perder efectivos ante la imposibilidad de fichar por culpa del límite salarial.

Los dos clubs estaban buscando fórmulas atractivas y una de ellas pasaría porque el jugador saliera con la carta de libertad perdonando el salario que le resta hasta finales de temporada, una cifra que sí se haría cargo el Atlético. A partir de ahí, Memphis debería firmar un contrato más largo que estos seis meses y el Barça se quedaría un porcentaje alto de una futura venta del futbolista en los próximos años. Para que esto fuera posible, Memphis debería aceptar una vinculación de más de seis meses, algo que no ve claro su entorno ya que en junio podría tener la carta de libertad y la opción de conseguir un salario alto.

Hay tiempo suficiente para poder llegar a un acuerdo y no se hará nada hasta la última semana de mercado con total seguridad. El Barça calcula que saldría ganando en el ahorro de ficha y en este porcentaje de futuro, que podría darle algún dinero, algo que no sucederá si el futbolista finaliza contrato en junio y se marcha a coste cero.