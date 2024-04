Barça y PSG levantan el veto a Movistar por el comentario de 'El Mono' Burgos

Ni FC Barcelona, ni Paris Saint-Germain, salieron a hablar con Movistar + al finalizar el partido de ida en el Parque de los Príncipes. Los dos conjuntos 'castigaron' a la cadena que tiene los derechos de la Champions League por un inapropiado comentario de Germán 'El Mono' Burgos en la previa del encuentro. El exportero del Atlético de Madrid se refirió a Lamine Yamal mientras se veían unas imágenes haciendo toques: "Si no le va bien termina en un semáforo."

El comentario no gustó nada al equipo azulgrana y por ese motivo no salieron a hablar con Movistar, iniciativa a la que se sumó el PSG. Tras una serie de comunicados, Burgos finalmente no seguir participando como colaborador en la cadena. Tras esta decisión, 'El Confidencial Digital' ha podido saber que los dos conjuntos han levantado el veto a la plataforma, por lo que habrá entrevistas con jugadores y entrenadores al finalizar el encuentro.

Xavi Hernández habló del tema en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Cádiz. El entrenador azulgrana, afirmó que el comentario de 'El Mono' era "repugnante y condenable", y confirmó que Lamine Yamal estaba bien y feliz, por lo que no querían 'dar más bombo' a lo ocurrido.

Movistar + sacó un comunicado tras estos hechos, en el que condenaba "cualquier tipo de discriminación" y anunciaba que "no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma". Además, adelantaron que: "Movistar Plus+ y Germán ‘El Mono’ Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios".