"No era el momento para que el Barça se fuera a Montjuïc"

Socio del FC Barcelona y fundador y Director General de Diagonal Inversions Capital, Marc Ciria hace una reflexión sobre la decisión de Joan Laporta y su junta directiva de jugar durante una temporada y media en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

¿Está de acuerdo con el traslado a Montjuïc y los tiempos del Espai Barça?

Yo hubiera preferido mantenerme durante uno o dos ejercicios económicos en el Camp Nou, ya que genera unos ingresos mucho mayores que Montjuic, y en ese periodo hacer la gestión económica adecuada para que los ingresos ordinarios sean sustancialmente más altos que los gastos. Entonces, con el negocio ordinario saneado, se puede acometer con garantías una inversión que es la más importante a nivel patrimonial de nuestra historia. ¿Por qué nos hemos ido del Camp Nou en el peor momento económico de la historia del club, mientras buscábamos la financiación más importante de la historia del club? Además en un contexto económico de alta inflación (incrementó de precios) y un tipo de interés que en global es del 7% anual.

¿Está incluido el Palau Blaugrana?

Se nombra en las 500 hojas de portfolio en la que se describe todo el Espai Barça, pero tendrá que ser aprobado por los acreedores, pues se tendría que hacer un proyecto nuevo.

¿Se cumplió, entonces, el mandato de la Asamblea?

Me falta cultura jurídica para determinarlo, pero insisto en que se requiere hacer un proyecto y aprobarlo para el nuevo Palau.

La Asamblea, finalmente, será telemática. ¿Cree que es mejor o peor?

En mi opinión es un error, que de hecho es histórico, que solo se puede cambiar desde el poder y que no ha tenido nunca incentivo alguno para hacerlo. Insisto, de gestión, no de propiedad, nos hace únicos nuestro modelo de propiedad. Pero la gestión no se ajusta, creo, a la situación que requiere el club, ya que muy pocas personas toman las decisiones importantes y luego se presenta en una asamblea que representa una proporción minúscula de todos los socios del club. Se tratan las asambleas como un mero trámite, como si fuésemos un cliente, pero no hay que olvidar que somos los propietarios y la asamblea debe ser una ratificación continua de la gestión del club. Deben integrar mucho más a los socios. Que sea sólo telemática agranda el error, y aún más sin Barça TV. Además, ya que la haces telemática, con los medios que existen hoy en día, ¿por qué no puede asistir quien quiera, como socio voluntario?