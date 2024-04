Mingueza: "Xavi tiene las ideas muy claras"

Oscar Mingueza tuvo que salir del Barça por los pocos minutos que le dio Xavi y fue muy sincero en una charla con el egarense, aunque no le gustó que posteriormente se filtrara. El de Santa Perpètua de Mogoda es feliz en el Celta y ha vuelto a los orígenes como central derecho. Esta es la entrevista realizada a SPORT:

¿Cómo te va en el Celta con el nuevo entrenador?

Los cambios siempre son motivadores para el equipo, todos quieren demostrar y jugar. Queremos dominar los partidos con el balón y estoy muy contento.

Con Giráldez eres central diestro. ¿Una vuelta a los orígenes?

Sí, un poco como debuté con el primer equipo del Barça y también se trabajaba así en la cantera, sobre todo en la salida. Estoy acostumbrado, he jugado mucho tiempo así y beneficia a mi juego.

Soy muy autocrítico con mis actuaciones, siempre miro los partidos cuando vuelvo a casa para corregir mis errores

¿Eres autocrítico?

Mucho. Además del repaso de las jugadas con el staff, después de los partidos siempre miro los partidos para corregir mis fallos.

¿Con Rafa Benítez la situación era ya insostenible, era demasiado defensivo?

Yo creo que hubo mala suerte. Al principio planteamos los partidos para tener más el balón, pero no conseguir puntos jugando de una manera te hace tirar para atrás.

Espero que el Celta se salve; con la afición siempre hemos sacado adelante los momentos duros

¿Se salvará el Celta?

¡Espero que sí! Y que sea cómodamente. Si no, sufriremos todos juntos. Con la afición hemos sacado adelante los momentos duros.

¿Fue difícil salir del Barça?

No te creas, sí es un poco duro por estar toda la vida ahí, por jugar con los mejores, pero cuando tienes las cosas claras y sabes que tienes que salir para jugar no es tan duro. Llegué al Celta con mucha ilusión. Ha sido un muy buen cambio de aires y está siendo una etapa muy bonita de mi vida.

La del Celta está siendo una etapa muy bonita de mi vida

Tuviste una charla muy sincera con Xavi... (le dijo al técnico que entendía que no contara con él por no haber estado a la altura)

Sí, hablé con él, recuerdo que había más personas y piensas que se va a quedar ahí… pero bueno, son cosas que pasaron y ya está.

¿Has vuelto a hablar con él?

Sí, hablé con Xavi y su staff en Balaídos, antes del partido. Nos deseamos suerte. También con algunos jugadores. Tengo contacto con Pedri e Iñaki (Peña).

Xavi es muy buen entrenador y haber dicho que se va ha aliviado de alguna manera al equipo

¿Cómo le ves de entrenador y su decisión de marcharse?

El equipo está muy bien trabajado, tiene una idea muy clara y es muy buen entrenador. Es muy difícil controlar y ganar todos los partidos, pero conseguir títulos después de estar un tiempo sin ganar y tener al Barça peleando en la Champions, es volver a lo que todos quieren. Creo que haber dicho que se va ha aliviado de alguna manera al equipo y espero un buen papel en la Champions.

A Koeman le estaré toda la vida agradecido por la oportunidad que me dio

Y con Koeman, ¿se puede hablar de una relación de altibajos? Fue quien te hizo debutar, pero también hubo aquella bronca que se vio por TV... (en un partido contra el Getafe)

No hemos vuelto a hablar, pero la relación fue buena, no creo que en ningún momento tuviéramos mala relación. Fue exigente conmigo, que es como tiene que ser, y yo le estaré toda la vida agradecido por la oportunidad que me dio. Fue más por el vídeo que salió, pero al llegar al vestuario lo hablamos, me explicó lo que pensaba, yo también y fue bueno hablar las cosas y tener todo claro.

Óscar Mingueza atendió a SPORT e hizo balance de su primera temporada en las filas del FC Barcelona / Jordi Gil

¿Crees que ahora se dan más oportunidades a los jóvenes?

Es verdad que cuando el club va más justo de pasta y tiene que tirar más de la cantera, pues salen más jugadores. No quiere decir que sean mejores que los canteranos de antes, pero al tener más oportunidades puedes demostrarlo. Ahora están saliendo muy buenos jugadores, como Cubarsí, Gavi y Lamine.

Cubarsí me ha sorprendido mucho por su atrevimiento; de este Barça me quedo con De Jong y Cubarsí

De central a central, ¿cómo has visto la irrupción de Cubarsí?

Me ha sorprendido mucho, la verdad. Como Lamine. Es muy bonito ver chavales así que tienen tanto protagonismo y se atreven tanto a jugar como lo harían si estuvieran en el filial o en juveniles.

¿De este Barça, con quien te quedas?

Si he de elegir, De Jong y Lamine.

Vitor Roque es muy 'pesado', prueba muchos desmarques y eso es bueno para un delantero

Cubriste a Vitor Roque su única vez titular. ¿Cómo le viste?

Igual con la pelota no fue su mejor partido, pero con los desmarques fue muy pesado (sonríe). Lo probó mucho y eso es bueno.

¿Cómo ves la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain?

Muy igualada. El Barça se enfrenta a un equipo top con un entrenador también muy top y será difícil.

¿Y la Liga?

Difícil para el Barça, no imposible. Pero el Madrid está fuerte.

Del reciente partido del Celta en el Bernabéu queda tu incidente con Vinicius...

Vinicius se calentó y ya está, es un tema que ya está cerrado

Se le ha dado más bola por todo lo que salió en prensa. Lo único que quise decirle es que el manotazo no hacía falta, que solo lo quería parar y ya está. También entiendo a Lucas, a Nacho, sabiendo que hay quien intenta sacar a Vinicius del partido... pero no fue para nada mi intención. Se calentó y ya está, es un tema que está cerrado.

Mingueza agarra a Vinicius Junior en el Real Madrid-Celta de Vigo / EFE

¿Oíste insultos desde la grada?

Yo no, y mi pareja, que estaba en la grada del Bernabéu, tampoco. Sí me han pasado vídeos que dicen ‘tonto’ o algo, pero sinceramente, yo no escuché nada.