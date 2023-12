Mika, Chadi, Eric, Araujo... ¿qué debe hacer el Barça para recuperarlos?

Los cuatro defensas vinculados de una manera o de otra al FC Barcelona están cuajando una gran temporada en equipos de LaLiga Los casos de Eric Garcia y Julián Araujo son muy distintos a los de Mika Mármol y Chadi Riad

Ser miembro de la primera plantilla del FC Barcelona está muy caro, carísimo, y canteranos de gran calidad tienen que buscarse la vida. Esta temporada están destacando en LaLiga cuatro defensas que tienen vinculación con el club azulgrana, ya sea como cedidos o con otra fórmula. Se trata de Mika Mármol, Chadi Riad, Eric Garcia y Ronald Araujo.

Todos ellos están cuajando una gran temporada, pero unos tienen más fácil regresar, y otros, casi imposible. Hay hasta tres casos distintos.

Mika y los derechos económicos

El caso más complicado es el de Mika Mármol, pues el central zurdo no pertenece al FC Barcelona ni está cedido por el club azulgrana. Es una situación algo singular, que se remonta a cuando el egarense fue traspasado al Andorra en verano de 2022.

En ese momento, el Barça se guardó un 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista y una opción de recompra para el futuro. Mika cuajó una gran temporada en el conjunto de El Principat (solo dejó de jugar tres partidos) y el pasado verano, la UD Las Palmas de García Pimienta llamó a sus puertas.

Mika Mármol celebra su gol ante el Villarreal B en la última jornada de liga / | LALIGA

Lo que hizo el cuadro insular fue comprar el 50% que poseía el Andorra, manteniendo el Barça la otra mitad. Si el club azulgrana quisiera su regreso, debería negociar con el grancanario, que le hizo contrato hasta 2026.

Mika Mármol fue una petición expresa de García Pimienta, que le conocía muy bien de su época en el Barça. Está explotando todas sus cualidades y es un central que llama la atención que no haya tenido más oportunidades como azulgrana, pues su salida de balón es impecable, y además, es muy competitivo y buen defensor. En Liga, solo se ha perdido un partido, la derrota 2-0 en el Bernabéu contra el Real Madrid- por sanción.

El Betis lo tiene todo a su favor para quedarse con Chadi

La idea del Barça cuando cede a un jugador es que tenga minutos, y en este sentido, el club azulgrana acertó de pleno aceptando la propuesta del Real Betis. Aunque en ese momento no se sabía que los acontecimientos se iban a precipitar.

Primero fue la marcha de Luiz Felipe a Arabia Saudí ya cerrado el mercado veraniego español, y después, la lesión de Marc Bartra. El resultado es que Chadi lo está jugando casi todo en Liga y Copa del Rey (13 partidos en total) formando pareja en el je central con Germán Pezzella. La lástima es que no fue inscrito en la Europa League, pues aún sumaría más minutos.

Chadi está cursando un master acelerado que han confirmado que es un central zurdo contundente, con buen juego aéreo y también dotado de una buena salida de balón.

Chadi está cedido al Betis hasta final de temporada, pero en su caso se estableció una opción de compra para el club verdiblanco que no se hizo pública, pero que, según publicó BeSoccer hace un tiempo, es de tres millones de euros por el 50% del pase del futbolista y que se convertirá en obligatoria si se cumplen una serie de requisitos que a tenor de sus minutos y rendimiento, tiene visos de que se cumplirán.

Mika Mármol, Chadi Riad, Eric Garcia y Julián Araujo | EFE/AFP

A Eric Garcia y Julián Araujo se les espera

Los dos futbolistas que sí podrá tener el Barça la próxima temporada si esta es su voluntad son Eric Garcia y Julián Araujo. En una muestra de su clara intención de que acaben triunfando, el club azulgrana no impuso ningún tipo de opción de compra en sus contratos de cesión.

Xavi Hernández no quería que Eric se marchara, pero el de Martorell insistió en busca de minutos y se fue sin ni siquiera poderle incluir la 'cláusula del miedo'. Su opción fue el Girona de Míchel. No pudo elegir mejor. En el cuadro rojiblanco está mostrando sus cualidades que le hacen ser un central con muy buen juego con los pies, agilidad y colocación. Liberado de la presión a la que se vio sometido en el Barça, Eric ha jugado 12 partidos y ha marcado un gol, en Villarreal. Y también se ha podido reforzar mucho a nivel de mentalidad. Cada vez se le ve más preparado para volver.

Julián Araujo es el único de los cuatro que no actúa como central y que no ha podido estrenarse todavía con el Barça en partido oficial. Atrás queda ya ese fax que no entró a tiempo y que le impidió pisar el césped. Pero en la UD Las Palmas está aprovechando el tiempo al máximo, cuenta con toda la confianza de García Pimienta y ha marcado dos goles en 16 partidos. Se muestra rápido en las incursiones en ataque, pero también seguro y expeditivo en defensa. Araujo apunta cada vez más a ser la competencia la próxima temporada de Joao Cancelo en el lateral derecho.