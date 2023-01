El Barça, listo para regresar a la Copa del Rey

El conjunto azulgrana se ha ejercitado esta mañana en la última sesión antes de medirse al InterCity en la Copa Xavi Hernández tiene a todos sus jugadores del primer equipo disponibles para la cita

El FC Barcelona se ha entrenado este martes con todos sus jugadores en la que ha sido la última sesión antes de regresar a la Copa del Rey con el duelo de la segunda ronda ante el InterCity alicantino. El conjunto azulgrana tiene depositadas muchas esperanzas en esta competición y es por ello que mañana, a partir de las 21:00h, el equipo de Xavi Hernández saldrá a por todas.

Se esperan algunos cambios en el once, alguna rotación respecto al equipo que no pudo pasar del empate ante el Espanyol en el Camp Nou. Tendrá donde elegir el técnico egarense. Y es que Xavi tiene la enfermería vacía y por lo tanto puede contar con todos sus jugadores del primer equipo. Todos ellos se han ejercitado esta mañana y ha sorprendido que no lo haya hecho ningún futbolista del filial, habituales en estas rondas coperas.

Araujo podría regresar a los terrenos de juego después de no haber podido disputar ni un solo minuto en el derbi. Xavi aseguró que si el partido se ponía de cara, el uruguayo podría empezar a tener participación. Sin embargo, el partido ante el Espanyol cayó en el barro y se optó por reservar al futbolista.

El FC Barcelona no se fía del InterCity y de una ronda copera donde siempre suele caer algún equipo 'grande'. El Barça ya ha tenido que sudar tinta en anteriores ediciones de Copa ante rivales muy inferiores y espera poder solventar el partido con determinación. Veremos por qué jugadores apuesta Xavi y a quién decide dar descanso.