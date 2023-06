El caterano ha logrado la mayor cifra de partidos, minutos, goles y asistencias en un solo curso Las lesiones le han respetado, pero es toda una incógnita saber qué camiseta vestirá el próximo curso

Estadísticas en mano, esta ha sido la mejor temporada de Ansu Fati desde que debutó con el primer equipo del FC Barcelona. Las sensaciones, sin embargo, no han ido de la mano con los números que ha registrado y su futuro está más en el aire que nunca.

Este curso, el canterano ha sumado 51 encuentros; una cifra muy superior a los 15 duelos disputados la temporada pasada, los diez de la anterior o los 33 de su primera campaña como blaugrana.

En cuanto a los goles anotados, sumando el que sirvió para maquillar el marcador el domingo frente al Celta en Balaídos, ha visto puerta en diez ocasiones (siete en Liga, dos en Copa y uno en Supercopa de España); además de haber repartido cuatro asistencias. De hecho, esta temporada ha logrado subirse al segundo cajón en el ránking de máximos anotadores del Barça, empatado con Raphinha, y solo por detrás de los 33 tantos de Lewandowski.

El curso anterior anotó seis goles y dio una asistencia, en la temporada 2020/21 celebró cinco tantos y sumó cuatro pases de gol y en su año de estreno ‘mojó’ en ocho ocasiones y sumó una asistencia.

No obstante, y a pesar de haber sumado 1.824 minutos en los 51 encuentros disputados este curso, la media de minutos por partido es inferior a la de sus anteriores tres temporadas (36); mientras que en las anteriores se elevó a 38, 60 y 42.

Una incógnita

La continuidad de Ansu Fati está totalmente en el aire. De hecho, el de ayer en Balaídos pudo haber sido su último partido oficial con la camiseta del Barça. Su nombre es uno de los que tiene la dirección deportiva en la carpeta de salidas. Como el de otros tantos compañeros de vestuario.

Su agente, Jorge Mendes, ya está moviéndose en el mercado para encontrar una oferta que satisfaga las exigencias económicas del FC Barcelona, además de situar a su representado en un club que le convenza deportivamente.

Xavi ha reiterado en diferentes ruedas de prensa que no puede garantizar la continuidad de nadie y, en este sentido, Ansu Fati no es una excepción. Todo dependerá de la aprobación -o no- por parte de LaLiga del plan financiero presentado por la entidad azulgrana. Eso sí, la voluntad del futbolista es muy clara: quiere seguir vistiendo de blaugrana.