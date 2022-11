El mayor elogio de la 'bestia negra' blaugrana a Piqué por su retirada

"Siempre un duro rival y un gran deportista", dice el polivalente jugador del Bayern de Munich Sigue la cascada de reacciones tras el anuncio del central blaugrana

El mundo del fútbol sigue conmocionado tras el inesperado anuncio de Gerard Piqué. Y uno de los últimos en pronunciarse ha sido un tradicional adversario del Barça en los últimos años, el jugador del Bayern Thomas Müller.

En un mensaje en sus redes sociales, el delantero germano dice: "Siempre un duro rival y un gran deportista. Un campeón y una leyenda de nuestro deporte. Gracias Gerard Piqué", adjuntando el video del zaguero de La Bonanova.

Un caballeroso mensaje de parte de un jugador que se ha convertido en una de las 'bestias negras' del barcelonismo en las últimas temporadas.

Always a tough opponent and a great sportsman. A champion and a legend of our game. Thank you @3gerardpique 🤝💪🏻 #GerardWay #GerardPique #allthebest https://t.co/xY2Wn7hN8o