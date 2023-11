Mats Wieffer se pronuncia sobre el interés del Barça

El centrocampista del Feyenoord atendió a la prensa en la previa del partido ante el Atlético de Madrid Wieffer explicó que no ha comentado su situación con Frenkie de Jong

Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord, tomó este lunes la palabra en la previa del partido de Champions League ante el Atlético de Madrid. El jugador neerlandés, seguido con mucha atención por parte del FC Barcelona, se refirió al interés del conjunto azulgrana, adelantado por SPORT días atrás.

El jugador de 24 años reconoció que le llegó la noticia de esta diario, aunque evitó 'mojarse'. "Escuché y leí sobre el interés en mí, pero la verdad es que no sé mucho sobre ello. Poco más puedo decir", aseguró ante la pregunta de un periodista.

A Wieffer también le preguntaron por si comentó la información con su compañero de selección Frenkie de Jong, con el que ya ha compartido el doble pivote de la 'oranje' en varias ocasiones. "No hablé con Frenkie sobre eso, él no estaba aquellos días con nosotros en la selección y no le envié ningún mensaje de texto, no", comentó entre risas el centrocampista del Feyenoord, que recientemente anotó en el encuentro de Países Bajos ante Gibraltar.

Como informó SPORT, el Barça sigue de cerca la evolución de Wieffer, una de las opciones de presente y futuro para el pivote defensivo.