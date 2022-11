Marcos Alonso: "En casa todos éramos del Barça"

"Tengo un recuerdo muy bonito de cuando era pequeño y podría ir a ver al Barça en el Camp Nou", explica en una entrevista a SPORT Admite que sufrió un "verano estresante", pero que siempre lo tuvo claro: "Arriesgué, pero siempre durante mi carrera quise jugar en este club"

Este sábado vivimos una jornada de ensalzamiento del significado del barcelonismo con la retirada de Gerard Piqué, ¿cómo entiende usted el tema de los sentimientos relacionados con el fútbol por una carrera marcada por jugar en muchos equipos, incluido el Madrid en su formación?

Mi padre era entrenador desde que éramos pequeños y lo íbamos siguiendo por diferentes ciudades, animando al equipo donde estuviese, pero evidentemente el equipo de mi padre ha sido el Barça y en casa todos éramos del Barça

Sintiéndose barcelonista, ¿cómo lo llevó fichar por las categorías inferiores del Real Madrid?

Al principio fue complicado. Después de hacer las pruebas un poco a regañadientes, me llamaron para ir. Mis padres se reían. Al final fue lo mejor para desarrollarme. Estuve muchos años allí, crecí como futbolista y persona y no puedo decir lo contrario.

Su raíces, además de su padre, también son azulgranas por parte de madre...

Mi bisabuelo jugó en el Barça (Luis Zabala Echeverría).

¿Qué historias le han explicado de él? Es una figura muy desconocida para los culers.

Tampoco sé mucho la verdad. Fue hace mucho tiempo (1941-43) y le tendría que preguntar a mi abuela.

Difícil, entonces, conocer más detalles...

Sabía la historia, pero la gente no tenía constancia porque es por parte de madre y, al final, se conoce más a mi abuelo por parte de padre (Marquitos). Pese a saber su paso por el Barça, al no llegar a conocerle, no sé muchas historias, no puedo contar mucho.

Su otro abuelo, Marquitos, sí que fue una leyenda del Madrid y del fútbol español.

Lo conocí durante muchos años cuando era pequeño. Veía el respeto y cariño de la gente del Madrid. Fue un ejemplo para mí. Sus anécdotas y experiencias me ayudaron a crecer.

La saga siguió con su padre Marcos y el célebre vuelo del Pichón en La Romareda, ¿le ha hablado muchas veces del gol o lo ha visto repetido a menudo por youtube?

Por youtube no (risas), pero es cierto que a veces lo ponía en casa cuando éramos pequeños.

Julio Alberto, gran amigo de la familia, explicó recientemente que a veces iban los tres al Camp Nou para ver los partidos del Barça.

Como jugaba los fines de semana, no podía ir mucho, pero recuerdo un par de veces que fuimos al Camp Nou. Es un recuerdo muy bonito.

"Cuando miro hacia atrás quizá tomé decisiones arriesgadas"

Usted llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en el campo del Racing de Santander de la mano de Pellegrini, ¿por qué tomó la decisión de marcharse con la proyección que tenia?

Quería jugar y sabía que en el Madrid iba a ser complicado. En aquella época, la Premier estaba creciendo mucho y decidí un cambio de aires (Bolton). Fue una buena experiencia y me ayudó mucho a crecer futbolísticamente y como persona.

Tenía otras ofertas, como la del Benfica, pero se fue a un equipo menor de Inglaterra, ¿siempre ha tenido muy claro cúal era su mejor camino?

Cuando miras atrás a lo mejor he tomado decisiones arriesgadas, pero con confianza y con el apoyo de mi familia, no necesito mucho más.

Marcos Alonso, durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

Fichando por el Barça arriesgó porque estaba en un gran club como el Chelsea y firma por un solo año, ¿qué le motivaba tanto para venir en estas condiciones?

En cualquier momento de mi carrera, si me preguntas en que equipo quería jugar, te digo que mi deseo básico era jugar en el Barça, como hizo mi padre. Es el equipo que era de pequeño y a lo mejor ha sido otra decisión arriesgada, salir de la zona de confort, pero es un proyecto bonito, que me motiva mucho. Después de tanto tiempo fuera, jugar en la Liga antes del final de mi carrera, era algo que me apetecía, fue un plus para la decisión.

Solo firmado por un año, ¿pero en su cabeza está jugar muchos años más de azulgrana?

Ojalá, estoy muy contento de estar aquí. El proyecto es bonito, me motiva mucho. Ya habrá tiempo de pensar en esto. Ahora estoy centrado en el campo.

¿Sufrió este verano?

"La convivencia con Alba no es normal, es muy buena"

Fue un poco estresante, pero la otra opción era quedarme en el Chelsea, un equipo donde me sentía importante. He estado muchos años y de no salir y quedarme allí, pues no hubiera estado mal.

Cuando Azpilicueta anunció que seguía, ¿pensó que le ocurriría lo mismo?

Yo estaba tranquilo, concentrado en la pretemporada, estar listo para cuando me tocara jugar.

Ficha por el Barça y se encuentran juntos tres laterales zurdos, ¿que destacaría de Balde o le gustaría tener de él?

Es un jugador con grandes condiciones y mucha proyección. No me gustan las comparaciones, cada uno tiene sus condiciones.

A Jordi Alba ya lo conocía, ¿su convivencia es normal entre dos laterales top?

La convivencia no es normal, es muy buena. No solo con Jordi, sino con todos. El ambiente en el vestuario es muy bueno, y esto es importante para el día a día.

"Nunca había jugado de central con línea de cuatro"

Ahora está jugando de central zurdo, ¿en la Fiorentina jugó en este puesto con línea de cuatro?

Con línea de cuatro no. En el Barça es la primera vez. Por las lesiones y todo, es lo que necesitaba el equipo, siempre intentando adaptarme.

¿Se siente cómodo?

Sí, no es mi posición natural, donde llevo jugando muchos años, pero si el equipo lo necesita, ahí estoy

¿Qué consejos le ha dado Xavi para adaptarse al puesto?

Sobre todo que juguemos tranquilos, sin miedo, es el mensaje que siempre da para todos.

El sueño del Mundial

De central tiene más minutos, ¿pero le puede restar opciones de acudir al Mundial?

Es decisión de Luis Enrique. En mi mano está jugar en mi club y estar en la mejor condición posible. Ahora me encuentro muy bien, de lateral o central, lo importante es jugar y veremos lo que dice el míster el día 11.

Marcos Alonso sueña con jugar con España el Mundial de Qatar 2022 | AFP

A menos de una semana para la lista habrá nervios...

Estoy tranquilo, lo que tenga que ser, será. Estoy listo para lo que sea. Estoy concentrado en Osasuna, que es el próximo partido que nos toca.

Luis Enrique no acostumbra a personalizar con jugadores que no llama, pero con usted hizo una excepción para decir que sentía que era injusto, ¿lo valoró como un halago?

Lo valoré jodido porque me quedé en casa... A ver si la próxima vea no es injusto como dice (sonríe).

EL HONOR DE JUGAR CON PIQUÉ EN SU ADIÓS

Marcos Alonso fue el elegido por Xavi Hernández para acompañar a Gerard Pîqué en el centro de la defensa en el partido de su retirada ante la afición culer. Marcos valoró como “un honor” tener la ocasión de “compartir minutos con Geri en su último encuentro en el Camp Nou”. El defensa dijo estar “muy contento porque es la decisión que él ha querido tomar y solo cabe darle la enhorabuena por la carrera que ha tenido y se puede retirar tranquilo”.

Xavi reveló que en la charla previa al partido explicó la importancia de Piqué y lo que significa para el barcelonismo. Marcos habló de Gerard Piqué como “un jugador con personalidad, un líder del vestuario. Para más jóvenes, como yo, que llevamos viéndole prácticamente toda una vida, es un gran ejemplo. Como dijo el míster, su carrera habla por sí solo. Es un ejemplo de barcelonismo y como jugador en general”. Marcos Alonso ha tenido poco tiempo de compartir experiencias con Gerard Piqué, pero el segundo capitán le ha dejado huella en los pocos meses en que han estado juntos en la caseta.

"NO HE PROBADO EL FISH AND CHIPS"

Marcos Alonso ha tenido la oportunidad a sus 31 años de estrenarse en la Liga española. Su carrera se ha desarrollado por Inglaterra e Italia hasta el momento de volver a España. Sus mayores logros fueron en el Chelsea, donde se proclamó campeón de todo, si bien le gustaba mucho más la competición de la Premier League que no algunas costumbres de las islas. Después de tanto tiempo, Marcos ya tenía ganas de regresar a su país.

Una de sus confesiones curiosas en la entrevista a SPORTes que “en 10 años en Inglaterra creo que nunca he llegado a probar el fish and chips (pescado frito con patatas muy típico de los pubs ingleses). El tiempo y muchas cosas no las echo de menos”.

Marcos Alonso besa la Europa League del 2019 ganada con el Chelsea | AFP

Deportivamente su valoración es muy distinta. Fue feliz en Inglaterra ganando títulos, incluida la Europa League en 2019, una competición que sigue sin enganchar al barcelonismo. En este sentido, Marcos recordó que “es un título, y aunque a todos nos gustaría estar en la Champions, es lo que tenemos por delante. Un equipo como el Barça debe pelear por todo. Vamos a ir a por ello”.

La última Champions le dejó el mal sabor de boca de la eliminación ante el Real Madrid sufriendo la anulación de un gol polémico. Marcos prefiere pasar página: “No me gusta mucho pensar en lo que ha pasado. Ahora pienso en volver y meter uno que no anulen”.

Además de conseguir otra Champions, el defensa está ilusionado con el campeonato español y admite que “ personalmente una competición nueva y me motiva mucho”.

Marcos está aprendiendo a sobrevivir en el Barça, un club que nada tiene que ver con los anteriores: “Cuanto más grande es el equipo, más presión, esto es obvio. Hay que utilizarlo para que sirva de ayuda, motivación y si cabe trabajar más fuerte para que todo salga bien”