Frenkie de Jong también 'habló' y mostró carácter sobre el césped

Frenkie de Jong fue uno de los futbolistas más destacados del FC Barcelona en el Diego Armando Maradona. El centrocampista neerlandés llevó la manija de juego y mostró carácter. Pese a recibir una amarilla tan temprana como injusta, no se descompuso y mostró carácter. Tanto como el día antes en la sala de prensa.

Muchos focos estaban puestos en Frenkie tras su 'rajada' en la comparecencia previa del Diego Armando Maradona cargando contra los medios por los rumores de su futuro y de su sueldo. El neerlandés se defendió, y está en su derecho, pero donde también debía hablar era sobre el césped.

Como el resto del equipo, De Jong fue de más a menos en la primera mitad. Ubicado en la base del cuadrado, formando en el doble pivote junto a Christensen -se situó a la izquierda del danés-, el de Gorcum se sintió cómodo en los pases y en muchas ocasiones se soltó para entrar desde segunda línea.

Injusta cartulina amarilla

El primer inconveniente llegó al filo del primer cuarto de hora, cuando el colegiado alemán Felix Zwayer le mostró cartulina amarilla por una entrada a Di Lorenzo. Rigurosa no, rigurosísima.

Le condicionó sobre todo porque en acciones en las que hubiera puesto la pierna para cometer faltas tácticas, lógicamente no se la jugó, aunque Frenkie intentó seguir a lo suyo y se instaló en varias acciones en área rival. El Nápoles comenzó a equilibrar el juego, y entonces, De Jong se sumó en misiones defensivas, incrustándose incluso como un central más.

Cuando el Barça empezaba a bajar sus prestaciones físicas en la segunda mitad y a Frenkie de Jong le tocó multiplicarse. El equipo buscó resistencia con el balón en los pies y encontró a su cuarto capitán. Fue así, con control de juego y paciencia, como los de Xavi Hernández se adelantaron en el marcador, tras un chut raso de Lewandowski.

Frenkie de Jong contuvo el juego del equipo en un tramo final del partido en el que los napolitanos buscaron, com más corazón que cabeza, el gol del empate. En estos minutos finales, el neerlandés también fue esencial para la victoria del equipo.

Duelo con Lobotka

Emparejado durante todo el partido con el ex del Celta Stanislav Lobotka, Frenkie saltó a la presión, dirigió la orquesta y se llevó el aplauso de sus compañeros cuando evitó que Politano centrara desde línea de fondo en una acción peligrosa.

Pero no pudo De Jong evitar el empate del Nápoles a un cuarto de hora para el final, tras un error de Iñigo en la marca con Osimhen. Frenkie fue el primero en levantar el ánimo de sus compañeros. Aunque el marcador ya no se movió, fue de los que más empuje le puso y se enfadó mucho cuando Gio Simeone le hizo una falta que, en su caso, no fue merecedor de tarjeta.

Los números de Frenkie

Minutos jugados: 94

Pases acertados: 70 de 75 (93%)

Pelotas perdidas: 6

Faltas cometidas: 2

Faltas recibidas: 2

Balones tocados: 84

Balones en largo: 3

Duelos ganados: 3/8