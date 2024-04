Luis Enrique esconde un as en la manga

Luis Enrique y Xavi están siendo muy precavidos en la previa del PSG-Barça. Nadie quiere mostrar sus cartas antes de tiempo para no dar ventaja al rival. Pese a ello, algunas de las posiciones de sus respectivos onces no presentan ninguna duda, como la presencia de Mbappé o la de Lewandowski, por ejemplo. En cambio, en otras zonas del campo la cosa no está tan clara.

Una de las dudas, en ese sentido, que tiene Luis Enrique es quién ocupará el lateral derecho. Hakimi está sancionad y Mukiele tampoco llega a tiempo tras recibir un duro golpe en la boca en el último encuentro ante el Clermont. A partir de ahí, dos son las opciones que tiene el asturiano: Zaire-Emery y Carlos Soler.

Luis Enrique ya ha confiado en Carlos Soler para el lateral derecho en varias ocasiones esta temporada / AP

Los dos son centrocampistas que deberían reconvertirse como laterales y el español está haciendo méritos de sobras para ser el elegido. No solo porque su actuación ante el Clermont Foot en un equipo parisino lleno de suplentes habituales le sirvió para entrar en el once de la semana de la Ligue 1, sino porque esta temporada ya ha demostrado que también se le da muy bien jugar en la banda.

Un recurso de plenas garantías

Lo hizo contra el Estrasburgo en una línea de cuatro formada junto a Lucas Hernández, Beraldo y Marquinhos. De hecho, incluso ha llegado a jugar de lateral zurdo, a pierna cambiada, contra Le Havre. El propio Luis Enrique, tras ver que su rendimiento en esa posición había sorprendido en París, dijo tras el partido que a él "no le sorprendía" porque le "conocía perfectamente de su etapa en la selección española" y sabe que puede adaptarse a varias zonas del campo.

Y así es porque, contra el Reims, volvió a jugar en el lateral y dio asistencia a Mbappé. Fue en la segunda parte, cuando Carlos Soler dobló a Dembélé por la banda derecha y tras darle el balón, el español asistió a Kylian. Pocas dudas generaba a nivel ofensivo y si había alguna a nivel defensivo las despejó todas jugando un partido muy serio.

El valenciano está demostrando, además, que no se rinde y que, pese a estar entrando de forma irregular en el equipo, no está dispuesto a ponérselo fácil a Luis Enrique. El técnico está muy satisfecho con la actitud y compromiso del jugador y no sería nada extraño que le premiara con la titularidad en un partido tan importante como el de este miércoles en el Parque de los Príncipes.