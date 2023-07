Lewandowski quiere seguir dando guerra

El polaco está en su mejor momento físicamente y está preparado para encarar el próximo curso Ha contado a 'The Athletic' que el equipo tiene la obligación de estar preparado para cualquier escenario

Llegó para marcar diferencias. Y lo ha hecho. La influencia que ha tenido sobre el Barça esta temporada ha sido más que significante: 33 goles en 46 partidos. Además de haber aterrizado en Barcelona por todo lo alto obteniendo el título de liga. Sin embargo, la mejor noticia es que el polaco está preparado para seguir dando guerra.

No solo ha caído de pie en el club, sino que se ha adaptado completamente a la ciudad de Barcelona. Con residencia en Castelldefels, ha sido visto más de una vez paseando con su mujer e hijos por la Barceloneta. Así lo cuenta el polaco en una entrevista con el medio 'The Athletic', durante la gira de pretemporada en los Estados Unidos: "Siento que he estado viviendo desde hace muchos años, me encanta la vida en el club y en la ciudad".

Soprende poco que siga igual de motivado que el curso pasado, ya que está trabajando duro para afrontar el año en la mejor condición física posible. Además, todavía tiene la espinita clavada de la eliminación tempranera en Champions. "Ahora, tenemos la obligación de estar preparados para cualquier escenario. Espero que esta temporada hagamos un mejor papel en Europa y por supuesto mantengamos el nivel en La Liga", expresa.

Todos los goles de Lewandowski en la temporada 2022-2023 | LALIGA

Aunque ejerza de ejemplo de veteranía en el vestuario y sea un modelo a seguir para los más jóvenes, no se ve reflejado en lo físico. "Me comparo con el resto de mis compañeros y siento que todavía estoy ahi. No sé cuánto tiempo estaré así, si es de aquí a dos o tres años cuando empiece a pensar que ya es suficiente. Pero ahora, no pienso eso, ya que no creo que físicamente hablando tenga la edad que tengo", valora el delantero.

Sin duda alguna, al polaco todavía le queda mucha pólvora en sus botas y seguirá dandóse atracones de goles con la camiseta azulgrana. El reto es ilusionante: revalidar el título liguero y el pichichi, y hacer un mejor papel en la Liga de Campeones.