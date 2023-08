El Lewandowski más personal: "Tenemos un enorme potencial en Barcelona..."

El jugador del FC Barcelona se sincera en 'L'Équipe' sobre su pasado y su primera temporada con el Barça "Fui un adolescente turbulento". Lewandowski ahora solo piensa en seguir jugando a fútbol y no se plantea la retirada.

En una entrevista para el diario 'L'Équipe' ha salido el Robert Lewandowski más personal y sincero. El delantero del FC Barcelona ha hecho un repaso a su trayectoria futbolística y de que retos se impone para su segunda temporada en el Barça. El jugador no ve cerca su retirada, pese a que cumplirá 35 años en agosto y reconoce que puede seguir varios años más en la élite.

Sobre su fichaje por el Barcelona, afirma que: “Quería cambiar de estilo de vida, de país, de idioma, conocer gente nueva... Siempre soñé con jugar en España y era el momento adecuado. A mi edad, estaba convencido de que tenía que dar este paso adelante. En el Bayern logré todo lo que quería lograr. Rompí récords y gané muchos títulos. Fui feliz allí, pero sentía que era el momento adecuado de marcharme”.

El reto de esta temporada es mejorar el papel en la Champions League, tras una decepción muy grande la pasada temporada, según explica el delantero polaco: “Tenemos un enorme potencial en Barcelona. Aunque la primera temporada fue muy buena, sé que podemos hacerlo mejor en la Champions”.

El jugador se ha 'abierto en tumba' en la entrevista y ha ido más allá de lo futbolístico. “Me tomó un tiempo entender que no puedo exigir a los demás lo que yo me impongo. Fue un gran error. Lidiar con la presión también es trabajo. Se han sumado las redes sociales, los medios de comunicación… Hace unos años me di cuenta de que la mejor terapia es hablar con alguien. A veces es solo una necesidad de exteriorizar tus sentimientos”.

El máximo goleador del Barcelona llegó sin entender bien el idioma y en un vestuario muy joven, donde tenía que ser más que nunca un líder más allá de marcar goles: "Sentía que tenía que desempeñar un papel más allá de los goles marcados. En la mentalidad. No se trata solo de ser ejemplar en el entrenamiento. Como delantero, a veces tenemos que pensar solo en nosotros mismos, pero esto no es lo que necesitábamos. Y con los jóvenes nos entendimos rápidamente. No hablan inglés y sentí que necesitaba mejorar mi español rápidamente. A pesar de eso, conseguimos encontrarnos bien sobre el césped desde el inicio de la temporada, utilizando otro lenguaje, el lenguaje del fútbol”.

En su opinión de joven cometió muchos errores que lo ayudaron a llegar tan alto: “Cometí muchos errores. Yo era un adolescente turbulento, como muchos, y lleno de energía. No olvido esa parte de mi vida, es parte de mí. Cuando empecé, la gente no creía en mí porque yo era de Polonia. Hacía mucho tiempo que un polaco no alcanzaba este nivel”.

Sobre su edad ha admitido que se encuentra muy bien físicamente y que no piensa en la retirada: “La edad es solo un número. Cuando me despierto por la mañana, no me digo que mi espalda está envejeciendo y, cuando veo mis pruebas, todo está bien. A veces es incluso mejor que antes. No podemos comparar el deporte de hoy con el de hace veinte años. Constantemente mejoro mi preparación. Sé exactamente lo que tengo que hacer y, si me comparo con los jóvenes del equipo, todavía tengo mucha energía”. Hay Lewandowski para rato...