Deco firma su 'sextete' particular

En los próximos días, tal y como avanzó SPORT, el Barça anunciará la renovación de Marc Bernal. La continuidad del centrocampista supone una magnífica noticia para el club, que pese a las dificultades económicas sigue siendo capaz de retener a sus talentos estructurales. Una de las misiones con las que llegó Deco fue la de evitar la fuga de talentos de los jugadores que asoman la cabeza en el primer equipo del Barça y por ahora lo está consiguiendo.

Desde que el actual Director de Fútbol asumió el mando a finales del pasado mercado de verano, las limitaciones a nivel de 'fair play' han sido constantes. Fichar asumiendo traspasos ha sido una misión casi imposible, por lo que el acometido principal ha girado alrededor de renovar a las piezas de más futuro en el club. Con la inminente ampliación de Marc Bernal ya serán seis las renovaciones de la 'era Deco': Balde, Lamine, Fermín, Cubarsí, Héctor Fort y ahora Bernal. Además, la ampliación de Marc Casadó está más que encarrilada, mientras que se sigue trabajando en la de Marc Guiu.

Pese al condicionante del capítulo económico, el Barça va superando 'batallas' a la hora de asegurarse la continuidad de los jóvenes canteranos. Los equipos extranjeras tienen hoy por hoy un mayor potencial económico y eso convierte en más que tentadoras sus ofertas. El club catalán no puede igualar dichas ofertas, por lo que Deco está obligado no solo a hacer esfuerzos enormes sino también a encontrar fórmulas creativas. Por otro lado, el hecho de que Xavi Hernández apostara sin titubeos por los canteranos también les ayudó a convencerse de que no hay mejor lugar para seguir creciendo que el Barça.

Mano izquierda con Lamine y Balde

En el caso de Lamine, hubo un momento de la negociación en que el acuerdo parecía lejano. Las ofertas que el jugador tenía encima de la mesa para atreverse a un cambio de aires multiplicaban por más de 10 la propuesta azulgrana. La intervención del Director de Fútbol fue clave para que el entorno del jugador tuviera paciencia y, paralelamente, para que el club entendiera que era necesario un esfuerzo mayúscula con una pieza diferencial.

Algo similar ocurrió con Balde, que se acercaba peligrosamente al final de su contrato y esto propició suculentas ofertas de importantes clubes de Europa dispuestos a ofrecerle una desorbitada prima de fichaje. Las múltiples conversaciones de Deco con el carrilero y su entorno acabaron llevando la operación a buen puerto.

Gesto con Fermín antes de lo estipulado

El luso-brasileño también lo tuvo claro a la hora de manejar la situación de Fermín. El buen hacer del onubense en el primer tramo de curso le llevó a renovar con unas condiciones mejoradas, pues su ficha era muy austera en comparación con otros compañeros del filial. Entonces se le hizo un contrato escalado y con objetivos. Pese a que el jugador aún no había alcanzado en Navidad todos los requisitos, Deco confió en el desparpajo del andaluz y le tramitó igualmente una ficha del primer equipo, una clara muestra de apoyo. Además, aquel movimiento también ayudó al equipo por una cuestión de licencias.

La respuesta de Fermín a la confianza de Xavi y Deco ha sido inmejorable: 11 goles en una temporada para enmarcar. El onubense solo piensa en azulgrana y se siente muy agradecido tanto al entrenador como al director deportivo por cómo le han arropado.

Renovaciones al margen, este verano el Director de Fútbol afronta múltiples y simultáneos retos: seguir bajando la masa salarial, reforzar el equipo y ser capaz de hacer caja a través de las salidas. El 'fair play' dictará sentencia y, en caso de poder fichar, Deco y Hansi Flick deberán escoger muy bien a los elegidos ya que las balas que dispone el club catalán son pocas. No se puede fallar.