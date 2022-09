Lewandowski no sabe de fiestas

El polaco acudió a la Ciutat Esportiva pese a que Xavi les había dado el día libre Robert colgó un mensaje en Instagram: "Sin excusas los días libres: toca entrenar"

La gente no se engorda del aire como los futbolistas no rinden al máximo si, detrás, no hay un enorme esfuerzo y sacrificio. Así lo demuestra Robert Lewandowski, un juvenil de 34 años que mantiene la ilusión de un benjamín por el fútbol. El delantero acudió este miércoles por la mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para seguir ejercitándose pese a que Xavi Hernández había dado libre a la plantilla.

Robert compartió su momento con sus seguidores en Instagram, donde colgó una imagen en la que se le ve en el gimnasio de la Joan Gamper y a la que acompañó con el mensaje: "No excuses on day off, time for training (sin excusas los días libre: toca entrenar)". Y es que el polaco, que ha disputado los 180 minutos con su selección en este parón internacional para disputar la UEFA Nations League. Tras caer en el primer duelo ante Holanda 0-2, los de Czeslaw Michniewicz se jugaban permanecer en la Primera División de la competición. Una genial asistencia de Lewandowski de espaldas a la portería sirvió para que Polonia ganara 0-1 a Gales con gol de Swiderski.

Pese al esfuerzo realizado en estos dos encuentros y, sobre todo, teniendo en cuenta el calendario que le viene al Barça en octubre, Robert ha querido seguir trabajando con el objetivo de seguir rindiendo al máximo nivel en este primer tramo de la temporada, en el que ya ha marcado once goles en ocho partidos.