El 1x1 de los internacionales del Barça

Con un balance general nefasto (cuatro lesionados) y con suerte dispar, analizamos uno a uno a los jugadores que han viajado con sus selecciones Christensen, que jugó los 180 minutos con una Dinamarca que logró la machada ante Francia, fue una de las caras junto a un Raphinha que se salió ante Túnez

Acaban 7-8 días de parón de selecciones que, en el caso del Barça, se han hecho eternos. Y ya no solo porque la afición esté muy enchufada con el equipo y quiera ver en acción a los suyos cada semana, sino por los múltiples incidentes que se han ido produciendo. En la primera jornada de partidos, la primera, cayeron Koundé, De Jong y Memphis. De una tacada. Los tres, de vuelta para Barcelona. Peor arranque imposible. El segundo día, nada más poner un pie en el campo como aquel que dice, caía Araujo. Grave. Acabará pasando por el quirófano.

Más allá de esa ristra de infortunios y pésimas noticias, a nivel deportivo no todo ha sido tan negativo. La cara la representan, por ejemplo, un Christensen que ha disputado los 180' y que fue uno de los artífices de la victoria de Dinamarca ante Francia o Jordi Alba. El de L'Hospitalet recuperó sensaciones tras un inicio de curso complicado en el Barça. Titularidad, 90' y gol ante Suiza.

Del resto, repasamos uno por uno las sensaciones, rendimiento, minutos acumulados y cómo les ha ido tanto a ellos como a sus equipos nacionales.

6

Eric Garcia, defensa

Liberado

'Lucho' decidió dejarlo fuera de la convocatoria ante Portugal para alivio del barcelonismo. En el choque de La Romareda contra Suiza no estuvo afortunado en uno de los goles a balón parado, pero no cuajó un mal partido. Le esperan muchas titularidades en can Barça.