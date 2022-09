Lewandowski llega al Barça como una rosa

El delantero disputó los 180 minutos con Polonia ante Holanda y Gales Robert se mantiene ajeno a la escabechina de lesiones del parón internacional

Robert Lewandowski ya se está entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper este martes por la mañana a las órdenes de Xavi Hernández. El delantero llegó a Barcelona sin un solo rasguño tras disputar los dos partidos de Polonia en la UEFA Nations League. 180 minutos en los que fue clave para lograr la salvación en la última jornada de la fase de grupos de la Liga A Grupo 4 ante Gales.

El polaco era uno de los nombres marcados en rojo tras un parón internacional que ha dejado la enfermería blaugrana llena tras las lesiones de Koundé, Araujo, Memphis y De Jong (Dembélé decidió no arriesgar no disputando el último partido por unas molestias en los gemelos). Así que tocaba extremar la prudencia, pero Lewandowski ha vuelto a demostrar que esta hecho de otra pasta y que su forma física no es fruto de la casualidad, sino de una planificación personal muy estudiada.

Polonia disputará el Mundial y mantendrá su estatus en la Primera División de la UEFA Nations League después de lograr la salvación ganando a Gales 0-1 gracias a un gol de Swiderski, a quien Robert dejó solo ante portería tras una asistencia de espaldas llena de clase y precisión. Regresa al Barça en plena forma, tal y como se marchó.

El próximo reto es seguir engordando sus estadísticas goleadoras en LaLiga. El Barça jugará en Palma de Mallorca, donde el polaco tiene residencia, el sábado a las 21 horas. Lewandowski suma ya ocho goles en seis partidos de la competición regular, mientras que llega a los tres en dos partidos en la Champions (logró un hat-trick ante el Viktoria Plzen). En total, once goles en ocho partidos, unas cifras que le convierten en Pichichi de LaLiga, pero también de la Champions, en este caso empatado con Haaland y Mbappé.