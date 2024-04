Lewandowski: las claves de su impulso en 2024

Robert Lewandowski dio ante el Valencia un golpe encima de la mesa en un momento muy oportuno. Justo cuando algunas voces volvían a especular con su futuro, el polaco zanjó cualquier debate, tanto a través de la palabra como a través de los goles. Antes del encuentro, reiteró en una entrevista a 'BILD' que seguirá sí o sí en el Barça la próxima temporada. Y, durante el envite, anotó tres tantos que ratifican que todavía tiene cuerda para rato. De menos a más en el presente curso, son varias las claves del impulso de 'Lewy' en lo que va de 2024.

En los primeros cinco meses de competición, Robert anotó nueve goles. En los últimos cuatro, de enero a abril, el ex del Bayern acumula ya 14, un incremento significativo que responde a varios factores y que dibuja una curva opuesta respecto a su primer año en Can Barça, en el que arrancó en 'fuego' pero se apagó tras el Mundial de Catar.

No es que Lewandowski empezara mal la presente temporada. Registró cinco goles en las primeras ocho jornadas de Liga, pero luego llegó su esguince de tobillo en Porto. El atacante quiso recortar plazos para no perderse el Clásico, regresando antes de lo debido. Robert reapareció ante el Real Madrid sin el ritmo ni fondo físico necesario, y lo pagó durante varias semanas. Lograría solo dos dianas en el mes y medio siguiente.

Sin chispa y bloqueado a finales de año

A su forma física mejorable hubo que añadir los problemas de juego que atravesó el Barça en el tramo final de 2023. El fútbol no fluía y la ansiedad del polaco ante la falta de ocasiones de gol le jugó en contra. Las pocas que tenía no las gestionaba con tranquilidad. El balón no entraba.

Aunque en enero anotaría cuatro tantos, dos en Copa del Rey y dos en la Supercopa de España, las sensaciones seguían sin ser positivas, sobre todo porque la decepción en ambas competiciones frustraba cualquier intento de dinámica positiva.

A título individual, sin embargo, ya se veía a un Lewandowski más estimulado. La llegada de Vitor Roque picó en el orgullo al delantero. 'Tigrinho' aterrizó con mucho ruido y elogio mediático, y eso fue gasolina para 'Lewy' en su intento de volver a sacar su mejor versión.

Lewandowski celebrando un gol contra el Granada / AP

Febrero, el inicio de la escalada

La escalada real del '9' inició en febrero, cuando el calendario dio una tregua y los preparadores físicos pudieron elevar la carga en los entrenamientos. Al margen de eso, Xavi colocó a Christensen en el pivote defensivo y acercó a Gündogan al área rival. Dichos movimientos beneficiaron al grupo y, sobre todo, a Robert. El equipo se ordenó y empezó a atacar con algo más de calma. Paralelamente, la calidad de Ilkay, con quien se entiende de maravilla, abrió un nuevo escenario para el polaco. Ante Alavés, Granada y Atlético, el teutón asistió al ariete, que vería todavía más incrementada su confianza con su tanto 'in extremis' en Balaídos y la importante diana en Nápoles. Aquellos cuatro partidos consecutivos marcando confirmaban el despegue del delantero cuando más falta hacía.

La reciente semana negra ante PSG y Real Madrid, en la que Lewandowski no pudo sumar, parecía frenar su buen momento. Algunos incluso volvieron a especular con el futuro del delantero ante la necesidad del Barça de hacer caja y bajar masa salarial. Es por esto que su 'hat-trick' contra el Valencia no pudo ser más oportuno. Robert suma ya 23 goles, ha dado 17 puntos en Liga, es el máximo realizador culé y también el máximo asistente del equipo en el campeonato doméstico (8).

Lo tiene claro: no se mueve del Barça

Con 16 tantos en el campeonato doméstico, el jugador de 35 años tiene cinco jornadas para pelear el 'Pichichi', comandado hoy por Dovbyk (19). Consiga o no el 'sorpasso', el verdadero objetivo del ex del Bayern es concluir el curso con buenas sensaciones para que su situación y elevada ficha no sean ningún caso de debate. Por más que Xavi no fuera contundente al ser preguntado este lunes por el futuro de Robert, el propio ariete sí ha sido tajante al reiterar en los últimos días que no hay ninguna posibilidad de que cambie de aires este verano. Tiene contrato y lo cumplirá sí o sí.